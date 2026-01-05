La actividad del sector servicios de China moderó su crecimiento a mínimos de seis meses, según PMI

La confianza empresarial del sector servicios en China alcanzó su punto más alto en nueve meses, impulsada por expectativas positivas para el año 2026 y planes de expansión, según declaraciones de Yao Yu, fundador de RatingDog. A pesar de esta mejora en el ánimo empresarial, los datos del índice PMI elaborado por S&P Global reflejaron una desaceleración en el crecimiento del sector durante diciembre, con el ritmo más bajo desde junio de 2025. El medio S&P Global detalló que el índice se situó en 52 puntos, una décima menos que en noviembre, marcando el cuarto mes consecutivo de descenso en el avance del sector.

De acuerdo con S&P Global, mientras el sector mantiene un nivel de expansión —cifras superiores a 50 puntos así lo indican— la actividad comercial y los nuevos pedidos experimentaron su incremento más lento desde junio. Este comportamiento llevó a las empresas de servicios en China a reducir su personal, una decisión que causó leves aumentos en los volúmenes de trabajo pendiente.

El informe de S&P Global resaltó que a pesar de la competencia intensa en el mercado, los precios de producción continuaron descendiendo, en contraste con el aumento continuo de los costes de los insumos. La presión competitiva en el sector se vio acompañada por un contexto donde la demanda, especialmente en nuevas exportaciones, mostró signos de debilidad tras una breve mejoría en noviembre. Según especificó Yao Yu a S&P Global, la disminución del número de turistas, particularmente provenientes de Japón, incidió considerablemente en la contracción de los nuevos negocios de exportación.

S&P Global consignó que, a pesar de la reducción del impulso en las métricas principales del sector servicios, la percepción dentro de las empresas mejoró. El índice de expectativas de actividad futura mostró su valor más elevado en nueve meses, lo que el especialista atribuyó a la anticipación de condiciones de mercado más sólidas y a planes manifiestos de expansión para 2026.

El medio subrayó que el perfil que exhibió el sector servicios al cierre de 2025 se caracterizó por un crecimiento moderado y expectativas optimistas. No obstante, Yao Yu advirtió a través de S&P Global que las limitaciones persisten, principalmente por la reducción del personal empleado y la volatilidad en la demanda externa, factores que continúan restringiendo el potencial de crecimiento, pese al repunte en las previsiones para el año próximo.

La acumulación moderada de trabajo pendiente de realización evidencia el impacto de los recortes en el empleo, mientras las empresas mantienen postergados algunos proyectos o procesos ante la menor demanda. S&P Global reportó que la tendencia descendente en las nuevas contrataciones se presentó por la necesidad de las compañías de ajustar sus estructuras ante la menor entrada de pedidos y la caída de la demanda turística, fenómeno que afectó especialmente al segmento de los servicios orientados al cliente internacional.

Desglosando los componentes del PMI, S&P Global precisó que el índice descendió una décima respecto a noviembre, revelando una ralentización consistente desde mediados de 2025. A pesar de la depreciación en el valor general, el umbral de 50 puntos permite calificar la situación general del sector como expansiva, aunque con señales de cautela por parte de los actores empresariales.

Yao Yu enfatizó a S&P Global que la recuperación paulatina en el ánimo de los empresarios y los planes de crecimiento a futuro pueden constituir factores de impulso para el sector servicios, aunque la fragilidad en elementos fundamentales, como el empleo y la demanda externa, exige una vigilancia continuada y medidas adaptativas por parte de las compañías.

S&P Global también destacó que el clima competitivo entre las empresas del sector en China intensificó la presión sobre los precios finales. A pesar del aumento persistente en los costes de los insumos, las empresas optaron por reducir los precios de venta para sostener la cuota de mercado, una estrategia que refleja las dificultades para transferir los mayores costes al consumidor final en el contexto actual.

El informe concluyó que, desde principios de 2023, los nuevos pedidos han seguido una tendencia de crecimiento, aunque en diciembre la tasa de incremento disminuyó respecto al mes previo. La persistencia de estos indicadores, junto con la perspectiva más optimista a futuro, delinean un escenario donde el sector servicios chino transita un periodo de desaceleración, con planes de recuperación y expansión proyectados para los próximos años, según las previsiones analizadas por S&P Global.