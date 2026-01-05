Kiko Rivera y Lola García, inseparables, viajan a Sevilla para pasar sus primeros Reyes juntos

Tras varios días en Méntrida, localidad de Toledo donde nació Lola García, Kiko Rivera y la joven bailarina se desplazaron a Sevilla para celebrar el Día de Reyes acompañados por los tres hijos del músico. Según informó el medio, la pareja optó por mantener la discreción frente a las cámaras a pesar del interés de los medios, evitando manifestaciones públicas de afecto, aunque no faltaron las sonrisas y gestos de complicidad entre ambos.

De acuerdo con los detalles publicados, Rivera está viviendo una etapa marcada por una nueva relación sentimental, la cual reconoció abiertamente el 31 de diciembre a través de sus redes sociales. El artista compartió un mensaje dirigido a sus seguidores junto a una fotografía en la que aparece besando cariñosamente a Lola García en la mejilla, anunciando que su vida había tomado un rumbo distinto tras su separación de Irene Rosales cinco meses antes. “No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo (…) Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz”, escribió Rivera, según publicó el medio.

La relación de Kiko Rivera y Lola García, según consignó la prensa, surgió tras un primer contacto a través de redes sociales, aunque la fecha exacta del inicio de su vínculo sentimental no se ha hecho pública. Ambos han decidido no ocultar su romance, ni alejarse de la vida cotidiana a pesar de la atención mediática que despiertan por tratarse de una pareja inesperada en estos primeros días de 2026.

El medio detalló que, tras pasar la última parte del año en el pueblo familiar de la bailarina, la pareja eligió Sevilla para vivir estas fechas señaladas. Además, se integraron en la rutina familiar del DJ junto a sus hijos: Fran, hijo de Rivera y Jessica Bueno, y Ana y Carlota, fruto de su vínculo anterior con Irene Rosales. En todo momento, Rivera y García mostraron cercanía, aunque en público mantuvieron la distancia ante la insistencia de las cámaras y la prensa.

Según reportó la publicación, tanto Kiko Rivera como Lola García han preferido no responder a preguntas sobre cómo iniciaron el año ni sobre los detalles de su relación, eligiendo mantener privacidad respecto a asuntos personales mientras continúan su vida en pareja con normalidad.

La figura de Rivera ha vuelto a llamar la atención pública tras su ruptura en agosto de 2025. Desde entonces, el músico ha expresado abiertamente su entusiasmo e ilusión en este nuevo capítulo de su vida sentimental, refrendando el vínculo con la bailarina tanto en privado como en plataformas digitales.

Durante su estancia en Sevilla, la familia de Rivera compartió las festividades típicas, integrando a Lola García en la dinámica junto con los tres hijos del músico. El medio indicó que la decisión de pasar juntos el Día de Reyes en la capital andaluza apunta a la consolidación del vínculo, a pesar de las interrogantes mediáticas sobre la etapa que viven y los pasos futuros.

Pese a que la pareja evita hacer declaraciones sobre su relación, sus interacciones y el entorno familiar refuerzan la imagen de estabilidad en esta nueva etapa. El medio remarcó que ni Rivera ni García han ofrecido detalles sobre cómo han pasado la Navidad ni sobre sus planes venideros, manteniéndose reservados y eludiendo comentarios adicionales sobre asuntos personales.

El seguimiento periodístico indica que la historia de Kiko Rivera y Lola García sigue captando la atención mediática, no solo por el interés de seguidores y curiosos sino también por la manera en que gestionan la exposición y la privacidad. Mientras tanto, fuentes cercanas al entorno familiar consultadas por el medio confirmaron que ambos se muestran tranquilos y enfocados en compartir momentos con los hijos del artista y sus allegados más próximos.