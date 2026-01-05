Javier Calvo se esconde para no hablar de su comentado reencuentro con Javier Ambrossi en Nochevieja

A pesar de la creciente atención mediática originada por el inminente nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó, la cercanía de la fecha y el interés que despierta su entorno personal, la actitud de Javier Calvo ante la prensa ha resaltado por su discreción. Según publicó el medio que reportó los recientes acontecimientos, el director y actor evitó responder a las preguntas sobre su vínculo con Javier Ambrossi durante la reciente celebración de Nochevieja, así como sobre la situación actual de Corberó.

La situación se produjo tras una festividad de fin de año que generó altos niveles de expectación pública, en particular por el reencuentro de “los Javis”, apelativo con que se conoce al dúo creativo formado por Calvo y Ambrossi. La noche estuvo marcada por el hermetismo de Calvo ante los reporteros que le interceptaron posteriormente. El medio informó que, frente a una pregunta directa respecto a su interacción durante la Nochevieja con Ambrossi —su compañero de proyectos y expareja— Calvo optó por alejarse sin hacer comentarios, subiendo de forma inmediata a un taxi junto a una amiga, evitando así alimentar las especulaciones.

Además, la prensa se interesó por el estado de Úrsula Corberó, figura pública que afronta las últimas etapas de su embarazo. De acuerdo con la cobertura, Javier Calvo declinó dar detalles o pronunciarse sobre la situación de la actriz. Esta reserva coincide con el interés generalizado en saber cómo evoluciona la actriz en este momento, que ha acaparado atención dentro del círculo cercano al creador audiovisual. Calvo reiteró su intención de no proporcionar información sobre asuntos privados que atañen tanto a él como a sus allegados, priorizando la protección de la intimidad de quienes le rodean.

A la serie de preguntas formuladas por la prensa también se sumó la curiosidad respecto al estado sentimental de Macarena García, excuñada de Calvo, y su relación con el actor Enric Auquer. De acuerdo con el medio informativo, tras la insistencia sobre si se había producido una ruptura entre ambos intérpretes, el director mantuvo la misma línea de silencio, sin confirmar ni desmentir ningún extremo.

El comportamiento mostrado por Calvo, detalló el medio, reafirma una postura consistente que ha adoptado frente a la atención mediática sobre su vida personal. El creador de cine y televisión se ha posicionado de forma clara en la intención de separar su actividad profesional, en la que sigue cosechando éxitos, del interés generado en torno a sus relaciones privadas y afectivas.

Durante los días recientes, la cobertura periodística sobre el festejo de fin de año al que asistieron figuras del entorno artístico español ha intensificado los comentarios y teorías sobre los vínculos internos en este grupo. “Los Javis” continúan siendo objeto de especial atención por su impacto en la industria audiovisual nacional, y la ausencia de respuestas por parte de Calvo añade más incertidumbre a las especulaciones públicas. Según consignó el medio responsable del reportaje, el mutismo adoptado busca preservar tanto su privacidad como la de quienes forman parte de su círculo íntimo, aun frente a la presión mediática.

El episodio refuerza la tendencia de Javier Calvo a eludir el protagonismo en cuestiones personales, estableciendo límites claros entre la exposición pública relacionada con sus proyectos profesionales y la no divulgación de detalles sobre su vida y la de sus amigos cercanos, concluyó el medio de comunicación que dio cuenta de los hechos.