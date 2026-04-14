Novo Nordisk se asocia con OpenAI para aprovechar las capacidades de la IA

Novo Nordisk ha anunciado este martes una alianza estratégica con OpenAI que permitirá al laboratorio danés aplicar capacidades avanzadas de IA para ofrecer a los pacientes opciones de tratamiento nuevas y mejores con mayor rapidez.
Novo Nordisk integrará las capacidades de IA más avanzadas de OpenAI a nivel global, desde el descubrimiento de fármacos hasta las operaciones comerciales, lo que permitirá reducir el tiempo necesario para pasar de la investigación al paciente.
Esta colaboración también aplicará las capacidades de OpenAI para optimizar la eficiencia en la fabricación, la cadena de suministro, la distribución y las operaciones corporativas. Asimismo, OpenAI ayudará a Novo Nordisk a capacitar a su plantilla global y a mejorar su formación en IA.
De este modo, se pondrán en marcha programas piloto en I+D, fabricación y operaciones comerciales, con una integración completa prevista para finales de 2026.
La farmacéutica danesa ha subrayado que esta alianza se ha estructurado con estrictas medidas de protección de datos, gobernanza y supervisión humana para garantizar un uso ético y conforme a la normativa.
"Esta alianza representa un paso importante para posicionar a Novo Nordisk como líder en la próxima era de la atención médica", afirmó Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo Nordisk, para quien la integración de la IA en el trabajo diario de la empresa permite analizar conjuntos de datos a una escala antes impensable, identificar patrones y probar hipótesis con mayor rapidez.
"Esto significa descubrir nuevas terapias y lanzarlas al mercado con mayor celeridad que nunca", ha añadido.
"Esta colaboración con Novo Nordisk les ayudará a acelerar los descubrimientos científicos, a optimizar sus operaciones globales y a redefinir el futuro de la atención al paciente", ha comentado Sam Altman, CEO de OpenAI.