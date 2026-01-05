Agencias

Hollow Knight: Silksong se corona como el Juego del Año en los Steam Awards 2025

La aventura de Team Cherry conquista la preferencia de la comunidad tras su esperado estreno, imponiéndose sobre lanzamientos destacados y recibiendo además el reconocimiento a mayor reto, según comunicó Valve al anunciar los resultados elegidos por los usuarios

El desarrollo creado por Team Cherry ha conseguido el reconocimiento de la comunidad de jugadores gracias a sus mecánicas desafiantes y a su capacidad para mantener el interés mediante una experiencia jugable intensa. Según informó Steam en la presentación de los resultados, Hollow Knight: Silksong obtuvo el premio a ‘Mejor Juego Difícil’ por ofrecer sistemas que incentivan a los usuarios a perseverar y mejorar constantemente sus habilidades. De forma paralela a este logro, la noticia principal radica en que Hollow Knight: Silksong fue elegido como el ‘Juego del Año’ en los Steam Awards 2025, una distinción determinada exclusivamente por los votos emitidos por los jugadores en la plataforma durante las rebajas de invierno.

De acuerdo con la información publicada por Valve, la edición 2025 de los Steam Awards cerró con Hollow Knight: Silksong superando a lanzamientos como Clair Obscur: Expedition 33 —ganador del año anterior—, Kingdom Come Deliverance II, ARC Raiders y Dispatch en la competencia por el título al mejor juego del año. El medio Steam detalló que este reconocimiento refleja la preferencia de la comunidad global, sustentada en la jugabilidad de tipo Metroidvania de Silksong, su atractivo modo multijugador y el ingenio de los retos presentes en cada nivel.

En la misma edición de los premios, otros juegos destacados recibieron menciones en diferentes categorías tras los votos de los usuarios. Según reportó Steam, Clair Obscur: Expedition 33 consiguió el reconocimiento a la 'Mejor Banda Sonora', después de haberse llevado previamente el galardón de Juego del Año en The Game Awards, otra ceremonia de relevancia internacional. En el segmento de experiencia portátil, Hades II destacó como el más votado en la categoría ‘Mejor juego en Steam Deck’, lo que apoya su versatilidad para jugar en cualquier ubicación.

Por otra parte, Silent Hill f fue premiado en la sección de 'Estilo Visual Excepcional’, superando a títulos como Doom: The Dark Ages y Final Fantasy VII Rebirth, según consignó Steam en su anuncio oficial. Este galardón distingue la originalidad y la propuesta visual del videojuego en comparación con otros candidatos de la industria. Steam también informó que ARC Raiders triunfó en la categoría de ‘Jugabilidad más Innovadora’, mientras que Dispatch fue elegido en la de ‘Juego Excepcional con Buena Trama’.

Adicionalmente, los juegos más orientados a la relajación y a la experiencia compartida también tuvieron espacios destacados en los Steam Awards de este año. Tal como publicó Steam, RV There Yet? fue valorado como el mejor en la categoría ‘Siéntate y Relájate’, mientras que PEAK se posicionó en la primera opción de la sección ‘Mejor con Amigos’. Este premio reconoce a aquellas propuestas con enfoque colaborativo y que incentivan el juego en grupo.

En el caso de los juegos de rol, Baldur’s Gate 3 obtuvo la distinción ‘Con Amor y Dedicación’, que resalta la labor constante de los desarrolladores por mantener el juego actualizado y ofrecer contenido adicional a la comunidad. Por otra parte, The Midnight Walk, una aventura desarrollada por MoonHood, recibió el galardón al 'Juego de Realidad Virtual del Año', detalló el medio Steam, reconociendo el trabajo de este estudio en la construcción de experiencias inmersivas en RV.

Los resultados de los Steam Awards, según el informe de la propia plataforma, se basan en el voto popular emitido durante un periodo de rebajas clave para la tienda digital, lo que convierte el galardón en un reflejo directo de la opinión y el entusiasmo de la comunidad en torno a los lanzamientos más destacados de 2025. Frente a un escenario de competencia con obras reconocidas tanto por su desarrollo como por su recepción en otros certámenes, Hollow Knight: Silksong logró posicionarse como el favorito absoluto del público, consolidando el éxito de Team Cherry en la industria internacional de videojuegos.

Hollow Knight SilksongSteam AwardsTeam CherryValveSupergiant GamesKingdom Come Deliverance IIJuego del añoVideojuegosMetroidvaniaBaldurs Gate 3

