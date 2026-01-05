Agencias

El sector petrolero estadounidense sube en Bolsa tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro

Las acciones de firmas energéticas estadounidenses logran avances destacados tras la detención del mandatario venezolano y el anuncio de nuevos planes estadounidenses para reactivar la economía petrolera de Venezuela, según declaraciones recientes del presidente Donald Trump

Guardar

El jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, anunció que Estados Unidos asume la dirección de Venezuela con el objetivo de recuperar la industria petrolera, tras señalar que el sector se encontraba en niveles mínimos y precisaba de inversiones significativas por parte de compañías internacionales. Al respecto, Trump subrayó que su administración tiene como prioridad "reconstruir" la infraestructura energética venezolana y mencionó explícitamente el interés de Washington en lograr un "acceso total" a los recursos petroleros del país sudamericano. Según publicó el medio, el impulso de las empresas estadounidenses en el mercado bursátil reflejó la reacción positiva ante estos acontecimientos, ocurridos luego de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el contexto de una operación militar norteamericana.

De acuerdo con la información de la fuente, este lunes se observaron incrementos destacados en las acciones de las principales firmas petroleras y de servicios energéticos estadounidenses. Chevron registró el mayor avance entre las productoras integradas, con una subida del 5,22%. Otras empresas del sector también experimentaron aumentos, como ConocoPhillips con un 2,90% y ExxonMobil con un 2,05%. Chevron, en particular, contaba ya con una autorización especial para desarrollar actividades en Venezuela pese al régimen de sanciones vigente impuesto por Estados Unidos, lo que acentuó el efecto positivo tras los anuncios de la administración Trump.

El medio detalló que los mayores beneficios en Bolsa ocurrieron entre las firmas proveedoras de servicios petroleros. Halliburton avanzó un 10,98%, mientras que SLB (Schlumberger) sumó un 10,93%. Empresas dedicadas al refino y transporte de crudo como Valero Energy, con un alza del 9,08%, y Marathon Petroleum, que ganó un 4,82%, también destacaron en la jornada bursátil. Esta ola favorable para las empresas estadounidenses contrasta con la reacción de los mercados europeos, donde la incertidumbre se hizo sentir.

Según consignó la fuente, la compañía española Repsol finalizó la sesión con un incremento del 3,47% en el valor de sus acciones. En el sector británico, tanto Shell como BP presentaron retrocesos, del 1,02% y 0,61% respectivamente. Por su parte, la italiana Eni subió un 1,45%, mientras que la francesa TotalEnergies bajó un 0,55%. La comparación entre ambos continentes revela un mayor entusiasmo en Wall Street frente a una reacción más moderada o incluso negativa en Europa, según la información del medio.

A raíz de la operación militar que desembocó en la captura del líder venezolano, informó la fuente, se generó una expectativa sobre un potencial cambio en la administración de los recursos petroleros de Venezuela. En palabras atribuidas a Donald Trump por el medio, el país ha sufrido una "pésima administración" de su industria petrolera, lo que provocó una importante caída en la producción y las exportaciones. Trump expresó que revertir este escenario requería "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura", subrayando con esta declaración la importancia que la administración estadounidense asigna al sector energético venezolano dentro de su nueva estrategia regional.

El medio recalcó que, pese al nuevo enfoque de la Casa Blanca, la volatilidad en los mercados energéticos europeos responde tanto a la incertidumbre geopolítica como a la posibilidad de una nueva política de acceso a los recursos en Venezuela. La reacción de las petroleras europeas y estadounidenses indica una clara diferencia entre las expectativas inmediatas respecto al devenir de la industria petrolera venezolana, tras los cambios promovidos por el gobierno estadounidense en ese país, puntualizó la fuente.

Temas Relacionados

Sector petroleroNicolás MaduroChevronDonald TrumpVenezuelaEstados UnidosBolsaConocoPhillipsExxonMobilHalliburtonEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La nieve afecta a unas 15 carreteras, una de ellas principal, en Andalucía, Asturias, CyL, C.Valenciana y Navarra

La Dirección General de Tráfico ha alertado sobre complicaciones en diversas vías del país debido a una intensa ola invernal que dificulta la circulación, especialmente en varias regiones del norte y este, pidiendo máxima cautela y equipamiento adecuado

La nieve afecta a unas

El Ibex sube un 0,7% y alcanza los 17.600, nuevo máximo histórico, a pesar del ataque de EEUU en Venezuela

El índice de referencia español consolida una ganancia récord, impulsado por Indra y Repsol, en medio de la volatilidad global tras la captura de Maduro y el endurecimiento de la postura de Estados Unidos sobre Venezuela, según analistas de mercado

El Ibex sube un 0,7%

Macron acoge este martes una nueva reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania a la que acude Sánchez

Líderes del bloque transatlántico analizan en París nuevas vías para fortalecer el respaldo armamentístico a Kiev, con el objetivo de avanzar hacia una paz duradera y definir medidas concretas para el futuro de la seguridad ucraniana

Macron acoge este martes una

CEAR pide a España habilitar vías para garantizar reagrupación familiar tras "agresión" de EEUU a Venezuela

Miles de familias venezolanas en España afrontan obstáculos excepcionales para reunificarse tras la captura de Nicolás Maduro, mientras organismos humanitarios instan al Ejecutivo a implementar medidas urgentes que garanticen derechos y protección ante la crisis severa en Venezuela

CEAR pide a España habilitar

Las tensiones en Venezuela y el petróleo propician una jornada de fuertes subidas para Indra y Repsol

Las tensiones en Venezuela y