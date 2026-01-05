El sector petrolero estadounidense sube en Bolsa tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro

El jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, anunció que Estados Unidos asume la dirección de Venezuela con el objetivo de recuperar la industria petrolera, tras señalar que el sector se encontraba en niveles mínimos y precisaba de inversiones significativas por parte de compañías internacionales. Al respecto, Trump subrayó que su administración tiene como prioridad "reconstruir" la infraestructura energética venezolana y mencionó explícitamente el interés de Washington en lograr un "acceso total" a los recursos petroleros del país sudamericano. Según publicó el medio, el impulso de las empresas estadounidenses en el mercado bursátil reflejó la reacción positiva ante estos acontecimientos, ocurridos luego de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el contexto de una operación militar norteamericana.

De acuerdo con la información de la fuente, este lunes se observaron incrementos destacados en las acciones de las principales firmas petroleras y de servicios energéticos estadounidenses. Chevron registró el mayor avance entre las productoras integradas, con una subida del 5,22%. Otras empresas del sector también experimentaron aumentos, como ConocoPhillips con un 2,90% y ExxonMobil con un 2,05%. Chevron, en particular, contaba ya con una autorización especial para desarrollar actividades en Venezuela pese al régimen de sanciones vigente impuesto por Estados Unidos, lo que acentuó el efecto positivo tras los anuncios de la administración Trump.

El medio detalló que los mayores beneficios en Bolsa ocurrieron entre las firmas proveedoras de servicios petroleros. Halliburton avanzó un 10,98%, mientras que SLB (Schlumberger) sumó un 10,93%. Empresas dedicadas al refino y transporte de crudo como Valero Energy, con un alza del 9,08%, y Marathon Petroleum, que ganó un 4,82%, también destacaron en la jornada bursátil. Esta ola favorable para las empresas estadounidenses contrasta con la reacción de los mercados europeos, donde la incertidumbre se hizo sentir.

Según consignó la fuente, la compañía española Repsol finalizó la sesión con un incremento del 3,47% en el valor de sus acciones. En el sector británico, tanto Shell como BP presentaron retrocesos, del 1,02% y 0,61% respectivamente. Por su parte, la italiana Eni subió un 1,45%, mientras que la francesa TotalEnergies bajó un 0,55%. La comparación entre ambos continentes revela un mayor entusiasmo en Wall Street frente a una reacción más moderada o incluso negativa en Europa, según la información del medio.

A raíz de la operación militar que desembocó en la captura del líder venezolano, informó la fuente, se generó una expectativa sobre un potencial cambio en la administración de los recursos petroleros de Venezuela. En palabras atribuidas a Donald Trump por el medio, el país ha sufrido una "pésima administración" de su industria petrolera, lo que provocó una importante caída en la producción y las exportaciones. Trump expresó que revertir este escenario requería "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura", subrayando con esta declaración la importancia que la administración estadounidense asigna al sector energético venezolano dentro de su nueva estrategia regional.

El medio recalcó que, pese al nuevo enfoque de la Casa Blanca, la volatilidad en los mercados energéticos europeos responde tanto a la incertidumbre geopolítica como a la posibilidad de una nueva política de acceso a los recursos en Venezuela. La reacción de las petroleras europeas y estadounidenses indica una clara diferencia entre las expectativas inmediatas respecto al devenir de la industria petrolera venezolana, tras los cambios promovidos por el gobierno estadounidense en ese país, puntualizó la fuente.