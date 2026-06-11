Al menos seis muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano

Al menos seis personas han muerto a causa de ataques perpetrados este jueves por el Ejército israelí contra distintas localidades en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y hasta cuatro rondas de negociaciones entre las autoridades de los dos países para el cese de las hostilidades.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias libanesa NNA, cuatro personas han muerto por bombardeos de las tropas israelíes en Abasiya y otras dos lo han hecho en Deir Qanun al Nahr, ambas localidades situadas en el distrito de Tiro.

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Por su parte, el Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado que 3.711 personas han muerto y 11.483 han resultado heridas a causa de ataques del Ejército israelí contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, día en que retomó los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá tras el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.