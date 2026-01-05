El nuevo Snapdragon X2 Plus ofrece en el día a día eficiencia, rendimiento y potencia de IA para multitarea y agentes

El Snapdragon X2 Plus busca optimizar la gestión remota de dispositivos a través de la tecnología de seguridad Snapdragon Guardian, que posibilita funciones como bloqueo, borrado y monitorización a distancia. Este componente de protección se orienta a mejorar la administración y seguridad en entornos empresariales y personales, según informó Qualcomm. En ese marco, la compañía presentó oficialmente el procesador destinado a computadoras que operan con Windows 11 y Copilot, con disponibilidad prevista para el mercado en portátiles de distintas categorías durante la primera mitad del año 2026.

De acuerdo con la información publicada por Qualcomm, el Snapdragon X2 Plus se integra a la familia de chips que la marca fabrica con procesos de 3 nanómetros. Estas características pretenden garantizar una mayor eficiencia energética, rendimiento diario y capacidades avanzadas de inteligencia artificial en equipos personales. Este procesador está equipado con una unidad central de procesamiento (CPU) Qualcomm Oryon de tercera generación, que incrementa el rendimiento por núcleo, según datos de la empresa, en un 35 por ciento respecto a modelos anteriores.

El nuevo procesador se fabrica en dos variantes, destacando opciones de diez o seis núcleos que corren a una frecuencia máxima de 4,0 GHz. La arquitectura busca responder a las necesidades cotidianas de usuarios que requieren velocidad de respuesta y alto desempeño, tanto en aplicaciones de uso general como en funciones que involucran inteligencia artificial y multitarea.

Una de las principales características del Snapdragon X2 Plus reside en la mejora de su unidad de procesamiento neuronal (NPU) Hexagon. Qualcomm detalló que la velocidad de la NPU aumentó en un 78 por ciento, lo que facilita la gestión de cargas de trabajo vinculadas a IA y agentes inteligentes. Este avance permite procesar hasta 80 billones de operaciones por segundo (80 TOPS), optimizando el funcionamiento de los equipos Copilot+, la suite de computadoras potenciadas por inteligencia artificial de Microsoft.

En el campo gráfico, el nuevo procesador soporta hasta tres pantallas 4K de manera simultánea y es compatible con la tecnología Direct 12.2 Ultimate, lo que habilita experiencias avanzadas en aplicaciones multimedia y videojuegos. Además, la incorporación de memoria LPDDR5X hasta 128 gigabytes y un ancho de banda de hasta 152 gigabits por segundo busca asegurar fluidez tanto en la ejecución de tareas múltiples como en la gestión de grandes volúmenes de datos.

Qualcomm también anunció que el Snapdragon X2 Plus incluye soporte para la conectividad WiFi 7, redes 5G y Bluetooth 5.4. Esta combinación responde a la tendencia de los fabricantes de integrar las tecnologías de red más nuevas en ordenadores portátiles, permitiendo velocidades de transferencia elevadas y una interacción eficiente con otros dispositivos inteligentes en el entorno del usuario.

Otra de las novedades que acompañan al procesador es el paquete de seguridad habilitado por la tecnología Snapdragon Guardian. Según detalló el fabricante, esta solución no solo protege la integridad de la información contenida en los dispositivos portátiles, sino que ofrece la posibilidad de gestionar, bloquear, borrar o monitorizar equipos a distancia. Dichas funciones se orientan a reforzar la protección de datos y la respuesta ante posibles incidentes de ciberseguridad.

Los detalles proporcionados por Qualcomm durante el anuncio en el CES 2026 confirman que la empresa amplía la línea introducida previamente con Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, incluidos en equipos de computación avanzada. La introducción del X2 Plus intenta redefinir las posibilidades de desempeño y eficiencia en el uso de ordenadores para el día a día, enfocándose en el equilibrio entre potencia y consumo energético.

La firma de semiconductores subrayó que este avance tecnológico permite enfrentar los retos de la informática moderna, dado el protagonismo cada vez mayor de la inteligencia artificial y la multitarea en los flujos de trabajo actuales. La compatibilidad con la plataforma Windows 11 y la integración de Copilot refuerzan la apuesta por una experiencia de usuario dinámica, en línea con las demandas de productividad y conectividad que caracterizan a los escenarios actuales de teletrabajo y educación a distancia.

Qualcomm concluyó que el lanzamiento global de dispositivos portátiles integrados con el chip Snapdragon X2 Plus está previsto para la primera mitad de 2026, con una oferta que cubrirá varios factores de forma y que aprovechará el ecosistema de IA y conectividad avanzada que caracteriza a los desarrollos recientes de la compañía.