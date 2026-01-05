El espectáculo familiar 'Coco, el musical. Recuérdame' llega este sábado al Teatro López de Ayala de Badajoz

El musical inspirado en la película de Pixar y en la tradición mexicana del Día de Muertos, que ya reunió a más de 700.000 personas en diferentes escenarios de España, hará parada este sábado en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Según informó el Teatro López de Ayala a través de un comunicado, la función se presenta como un espectáculo familiar que ofrece un recorrido temático sobre la vida, la familia y la música, resultando en una propuesta única dentro de la agenda cultural nacional.

De acuerdo con el informe del propio teatro, ‘Coco, el musical. Recuérdame’ se escenificará el sábado 10 de enero a partir de las 17:00, con entradas que oscilan entre los 15 y los 18 euros. La organización destacó la fusión de elementos esenciales de la cultura mexicana, así como la interpretación de canciones reconocidas y coreografías ideadas para atraer tanto a niños como a adultos. La puesta en escena, bajo la dirección del actor y director musical Pedro Pomares, busca reproducir la esencia de la película de Pixar junto con la riqueza cultural del Día de Muertos.

El medio precisó que el espectáculo cuenta con voces en directo, así como una escenografía pensada para impactar visualmente y sumergir a los asistentes en un ambiente festivo. Las canciones forman parte del repertorio icónico de la película, a lo que se suman números de baile con coreografías diseñadas especialmente para este montaje.

El musical, que ha recorrido gran parte de España, se caracteriza, según datos del Teatro López de Ayala, por su autenticidad y originalidad como adaptación teatral, diferenciándose de otras propuestas para el mismo público. Desde su estreno, la obra recibió una acogida considerable, reflejada en la asistencia de cientos de miles de espectadores, y se anunció como una celebración de la cultura mexicana a través de sus símbolos y música en vivo.

Según consignó el propio teatro, ‘Coco, el musical. Recuérdame’ mantiene un diseño escénico pensado tanto para destacar el colorido propio del Día de Muertos como para ofrecer una experiencia visual envolvente. La dirección de Pedro Pomares aporta legitimidad al espectáculo debido a la trayectoria del artista en el género de teatro musical, aspecto resaltado por la institución al presentar la propuesta al público de Badajoz.

Por último, el comunicado recordó que la cita tiene lugar en el Teatro López de Ayala, espacio que busca programar espectáculos familiares y musicales de gran formato, orientados a atraer tanto a espectadores locales como a visitantes de otras provincias. El teatro reiteró que la función constituye una oportunidad para disfrutar de una adaptación musical avalada por su éxito previo en los escenarios más importantes del país.