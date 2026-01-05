El Ejército de Israel intercepta un dron con fusiles de asalto que cruzó la frontera desde Egipto

El artefacto no tripulado transportaba tres fusiles de asalto y munición, según detalló el Ejército de Israel en un comunicado. El aparato fue detectado durante la noche del domingo cuando atravesó el límite fronterizo desde el territorio egipcio con la aparente intención de introducir armamento de manera ilícita en suelo israelí. De acuerdo con lo publicado por el medio, la aeronave fue interceptada por el sistema de control aéreo y rápidamente neutralizada por las fuerzas militares.

Según informó el Ejército de Israel este lunes, la operación de respuesta incluyó una revisión exhaustiva del contenido transportado por el dron. Las fuerzas armadas confirmaron que tanto las armas como la munición interceptadas fueron decomisadas y posteriormente entregadas a las fuerzas de seguridad para los procedimientos pertinentes. Hasta el momento, las autoridades de Egipto no han emitido ninguna declaración relacionada con el incidente, reportó el mismo medio.

El medio añadió que, en los meses recientes, los responsables militares israelíes han reportado la incautación de varios lotes de armas tras interceptar otros dispositivos no tripulados que intentaron ingresar al país cruzando la frontera con Egipto. Los funcionarios atribuyeron estos sucesivos episodios a intentos reiterados de contrabando, en un contexto de estricta vigilancia fronteriza. El Ejército también relacionó estos hechos con otros intentos cuyo objetivo era introducir armamento en la Franja de Gaza durante la ofensiva israelí desencadenada después de los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023.

La frontera entre Israel y Egipto suele ser escenario de operaciones de vigilancia intensificada, precisamente por el trasiego de mercancía ilegal, incluidas armas. Según consignó el medio, los responsables de defensa han reforzado la tecnología de detección y la presencia de efectivos militares, alertados por el incremento de incidentes en la zona fronteriza que separa a ambos países. Los artefactos localizados recientemente muestran el nivel de sofisticación y la variedad de métodos empleados para tratar de vulnerar el cerco fronterizo.

Las acciones descritas forman parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades israelíes en materia de prevención del tráfico de armas y otros materiales que puedan alimentar conflictos en la región, destacó el medio. Desde el lanzamiento de la operación militar israelí tras el ataque de octubre, las fuerzas de seguridad han registrado un alza en los intentos de contrabando vinculados tanto a grupos presentes en Egipto como a redes que operan con destino a la Franja de Gaza.

En cada episodio documentado, las armas y demás elementos interceptados pasan a disposición de los organismos correspondientes para su análisis y eventual procesamiento judicial. Las autoridades de Israel insisten en que la incautación sistemática de armas mediante la intercepción de drones constituye un mecanismo indispensable para evitar la proliferación de armamento en territorio conflictivo. El seguimiento de los patrones de vuelo y las innovaciones tecnológicas en materia de vigilancia aérea han permitido detectar y neutralizar con mayor eficacia estas incursiones, puntualizó el medio.

Por el momento no se dispone de información oficial procedente del gobierno egipcio respecto a la identidad o los móviles de quienes estarían detrás de los recientes intentos de contrabando. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, portavoces militares israelíes subrayaron la importancia de la coordinación con sus pares egipcios para garantizar la seguridad a lo largo de la frontera común.

La secuencia de incidentes con drones cargados con armas ilustra el crecimiento de este tipo de amenazas para la seguridad nacional de Israel, detalló el medio. Las operaciones de vigilancia y control fronterizo continúan adaptándose ante los desafíos derivados del uso de tecnología aérea no tripulada y la persistencia de redes de tráfico de armamento.