El Bayern medita cerrar toda la tribuna sur en su próximo partido de Champions

Durante una reciente visita a un club de aficionados en Neufahrn (Baviera), Jan-Christian Dreesen, directivo del Bayern de Múnich, manifestó que el club mantiene la posibilidad de dejar sin acceso toda la tribuna sur del Allianz Arena para el partido de la Liga de Campeones frente al Union Saint-Gilloise. De acuerdo con t-online, esta medida se está valorando después de que la UEFA sancionara al club alemán tras el uso de fuegos artificiales en el estadio durante el enfrentamiento ante el Sporting de Portugal en diciembre.

La sanción inicial de la UEFA exige el cierre de los bloques 111 a 114 de la grada sur en el próximo duelo continental, programado para el 21 de enero. Según detalló t-online, la decisión se tomó luego de identificarse actos con pirotecnia por parte de los seguidores del Bayern, lo que contraviene las regulaciones de seguridad establecidas para este tipo de eventos futbolísticos internacionales.

Dreesen explicó al medio t-online que, aunque la orden actual indica el cierre de los referidos bloques, el club estudia la opción de ampliar la restricción y dejar vacía la totalidad de la tribuna sur. Argumentó que la dispersión del público hacia otras áreas podría perjudicar a asistentes que no participaron en los incidentes, lo cual plantea dilemas logísticos y de justicia para con la afición.

El directivo afirmó: "Tendremos que cerrar los bloques 111 a 114. Pero nos estamos planteando cerrar toda la tribuna sur. Ya lo hemos hablado, pero aún no hemos tomado una decisión definitiva", según reprodujo t-online. Esta declaración recoge la complejidad del proceso de toma de decisiones dentro del club ante la imposición de sanciones colectivas.

Según informó el medio, el uso de pirotecnia en el partido contra el Sporting de Portugal motivó la intervención de la UEFA, que actúa en base a su compromiso con la seguridad y el cumplimiento de la normativa durante las competiciones europeas. La UEFA suele imponer sanciones de este tipo cuando se detectan violaciones reiteradas o de gravedad por parte de los aficionados.

Dreesen se refirió también al impacto que los actos de unos pocos pueden tener sobre el colectivo y sobre la imagen del club en el ámbito internacional. "El problema es que si ahora sólo cerramos los bloques del 111 al 114, la gente se dispersará y en parte se verá afectada la gente equivocada", declaró Dreesen según consignó t-online.

El directivo emitió un mensaje a los seguidores que recurren a este tipo de prácticas en el estadio. "Me gustaría hacer un llamamiento enérgico a aquellos que habitualmente encienden pirotecnia para que quizás se den cuenta de que están perjudicando al club. Y que tampoco es tolerado ni aceptado por la mayoría de los aficionados presentes en el estadio", expresó Dreesen en palabras recogidas por t-online.

El medio t-online puntualizó que el partido de Champions afectado por la sanción se realizará en el Allianz Arena el 21 de enero, enfrentando al Bayern frente al equipo belga Union Saint-Gilloise. Las posibles consecuencias de cerrar toda la tribuna sur incluirían cambios logísticos en la organización y la necesidad de reubicar o compensar a los poseedores de entradas de esos sectores.

El Bayern de Múnich se encuentra en un proceso de consulta interna para determinar la mejor manera de cumplir la sanción impuesta sin agravar el impacto sobre la afición que no incurrió en conductas prohibidas, al tiempo que busca transmitir un mensaje claro contra el uso de pirotecnia en el estadio, reiteró t-online en su cobertura. El club alemán comunicará su decisión a través de los canales oficiales una vez que concluya el análisis de las alternativas.