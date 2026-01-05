Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro

El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, confirmó que Delcy Rodríguez visitó a los heridos tras el ataque lanzado contra Venezuela por el Ejército de Estados Unidos, describiendo a soldados y ciudadanos que, según sus palabras, “pusieron el pecho para defender nuestra soberanía, nuestra integridad y a nuestro presidente”. Esta situación se enmarca dentro de las acciones emprendidas luego de la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan graves cargos ante instancias judiciales estadounidenses.

De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, Rodríguez, en su calidad de presidenta encargada de Venezuela tras el ataque, encabezó la primera reunión del Consejo de Ministros, en la cual se anunciaron medidas urgentes para responder a la crisis. Según reportó el canal estatal VTV, en este encuentro se establecieron dos comisiones clave; una de ellas quedó especialmente destinada a buscar la liberación de Maduro y Flores.

El medio precisó que esta comisión de alto nivel estará conformada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de Exteriores, Yvan Gil; la viceministra para Comunicación Internacional, Camilla Fabri; y el propio Freddy Náñez, asignados por la mandataria encargada. Estas figuras han recibido el mandato de adoptar “acciones inmediatas” para la liberación del mandatario depuesto y su esposa, al mismo tiempo que se enfrentan a un contexto de crecientes manifestaciones dentro y fuera del país.

Náñez, durante su intervención televisiva, resaltó el despliegue de movilizaciones tanto en territorio venezolano como en el extranjero, las cuales exigen la “liberación inmediata” de Maduro y Flores. El ministro aseguró que las calles venezolanas se colmaron de personas portando banderas y reclamando respeto a la soberanía nacional, una consigna reiterada por las autoridades presentes en el Consejo de Ministros.

El mismo funcionario expresó que permitir que este precedente “se consolide” provocaría desequilibrios en la región y a escala internacional. Además, confirmó que la mandataria a cargo asistió a hospitales donde se encontraban los heridos del ataque estadounidense, reconociendo lo que describió como la valentía de los jóvenes soldados y soldadas.

Mientras tanto, la situación judicial de Nicolás Maduro avanza en Estados Unidos. Según reportó VTV, está previsto que comparezca en Nueva York ante una corte por cargos relacionados con conspiración narco-terrorista, citando el Título 21 Sección 960a del Código Penal estadounidense como base legal para el proceso.

El contexto de estas acciones coincide con una escalada social y política en Venezuela. Las manifestaciones internas, alentadas por la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se combinan con pronunciamientos internacionales y movilizaciones de solidaridad en diversas ciudades, de acuerdo con lo informado por el canal oficial. Las demandas de liberación, encabezadas por la nueva comisión, forman parte central del discurso oficial tras el cambio de liderazgo forzoso producido por la acción militar.

Dentro del gobierno interino, la formación de la comisión de alto nivel responde a la estrategia de concentrar los esfuerzos institucionales y diplomáticos con el fin de buscar una salida para el encarcelamiento de las máximas autoridades previas. La composición de la comisión, según destacó VTV, agrupa a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a funcionarios con responsabilidades internacionales y de comunicación, en busca de articular una respuesta coordinada dentro y fuera del país.

La cadena estatal detalló además que la cobertura de las movilizaciones incluyó imágenes de personas ondeando la bandera nacional con ocho estrellas, símbolo de reclamo por la soberanía y el derecho a la autodeterminación de Venezuela. El mensaje transmitido durante los actos públicos y en la comparecencia televisiva insistió en la ilegalidad de la acción militar extranjera y la denuncia de su impacto sobre la estabilidad regional.

El desarrollo de este escenario se encuentra ahora marcado por la expectativa respecto a la presentación de Maduro ante la justicia estadounidense, a la espera de que las acciones asumidas por la comisión de alto nivel tengan algún efecto en el devenir político y judicial del expresidente y la primera dama. Mientras tanto, la administración interina continúa recibiendo muestras de apoyo en las calles y en diversas plataformas internacionales, en medio de un clima de agitación y vigilancia sobre los próximos pasos de los actores implicados.