Carolina Monje, exnovia de Aless Lequio, su nuevo proyecto a punto de dar a luz a su segundo hijo

Durante la etapa final de su segundo embarazo, Carolina Monje ha optado por dar un paso en su trayectoria profesional dejando de lado temporalmente su conocida faceta en el mundo de la moda para centrarse en la apertura de un exclusivo centro de pilates femenino en Sant Cugat del Vallés, Barcelona. Según detalló el medio, este espacio, que cuenta con una sala habilitada para ejercicios en ambiente caliente, se presenta como una propuesta orientada únicamente a mujeres, y representa una nueva apuesta personal para la empresaria barcelonesa, quien ha mostrado determinación en compatibilizar sus proyectos laborales con el inminente nacimiento de su hija.

Tal como publicó la fuente original, esta iniciativa llega apenas un año después de que Monje se convirtiera en madre por primera vez de Íñigo, nacido el 8 de enero de 2025. La empresaria, casada con Álex Lopera, suma ahora la llegada de una niña a su núcleo familiar, aunque por el momento el nombre de la bebé no ha trascendido. Según consignó el medio, lejos de reducir su actividad, Monje ha mantenido su agenda profesional y personal activa durante las últimas semanas del embarazo, mostrando públicamente su avanzado estado de gestación y asegurando sentirse "muy bien" y llena de energía, según declaró a la prensa, motivo por el que ha seguido adelante con sus compromisos previos al nacimiento.

El medio también detalló que Monje se ha mostrado acompañada en todo momento por su esposo Álex Lopera y que la familia espera con expectación la llegada de la nueva integrante. La empresaria, conocida también por su relación previa con Aless Lequio, hijo de Ana Obregón, ha preferido mantener distancia de los focos mediáticos respecto a temas personales delicados de su entorno.

En este sentido, según informó la fuente original, Carolina Monje ha optado por la discreción ante las preguntas de los periodistas sobre el estado de Celia Vega-Penichet, sobrina de la bióloga Ana Obregón y estrecha amiga de Aless Lequio, quien enfrenta complicaciones de salud desde septiembre, cuando recibió el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. El medio relató que Vega-Penichet, además de ser prima y amiga cercana del fallecido Lequio, fue ingresada en un hospital madrileño la noche de Nochebuena debido a fiebre alta, cefalea, vómitos y dolor articular, síntomas vinculados a esta compleja condición viral-bacteriana caracterizada, según detalló la publicación, por provocar agotamiento inmunológico, problemas neuroinmunes e inflamatorios multisistémicos.

A pesar de la amplia atención sobre la evolución médica de Vega-Penichet, quien permanece apartada de la vida pública y en tratamiento por la referida enfermedad, la fuente resaltó que Carolina Monje se ha negado a comentar sobre el estado de salud o sobre la naturaleza actual de su relación con la familia Obregón, manteniendo una actitud seria ante la insistencia de la prensa.

El medio subrayó, además, la decisión de Monje de centrarse en su crecimiento profesional tras su recorrido en el ámbito del diseño de moda, así como el respaldo constante de su pareja durante este nuevo emprendimiento. La empresaria ha mostrado públicamente su avanzado embarazo a través de apariciones en el exterior del nuevo establecimiento, el cual se orienta exclusivamente a la práctica de pilates dirigida a mujeres, incluyendo la opción de ejercicios en sala caliente, una propuesta poco común en la zona.

Según publicó la fuente, su proyección en el sector del bienestar femenino marca un cambio significativo en su carrera, registros que se suman a los hitos personales que protagoniza durante este periodo, caracterizado por la inminente ampliación de su familia y la reticencia a pronunciarse en temas ajenos a su nuevo rol empresarial y familiar.