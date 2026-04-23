Sheinbaum destaca vías de colaboración con la ONU tras reunión con alto comisionado

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que sostuvo una reunión con el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, en la que se acordaron vías de colaboración y la promoción del respeto de los derechos humanos en medio de tensiones por un reciente informe del organismo sobre la crisis de desaparecidos en el país.

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, escribió la mandataria mexicana en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

También informó que al encuentro asistió Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado y Allegra Baiocchi, coordinadora residente de las Naciones Unidas en México.

Por su parte, el diplomático, publicó este miércoles un balance de su visita a México, tras reunirse con “las más altas autoridades de los tres estamentos del Estado”, entre las que destaca la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, la fiscal general Ernestina Godoy, el canciller Roberto Velasco y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz.

En este informe destacó que “la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos de la sociedad mexicana”, ya que, agregó, “los grupos delictivos organizados continúan operando en varias partes del país y tienen un impacto significativo en el disfrute de los derechos humanos de la población”.

Aunque reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades, admitió que el sistema federal mexicano presenta “altos niveles de corrupción y fragilidad institucional”.

Además puso en el centro de su balance “el tema de la impunidad”, que, aseguró, “ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil”.

“Es su mayor reclamo: que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”, señaló Türk.

El alto comisionado de las Naciones Unidas insistió hasta el último día de su visita en el país en que las desapariciones “siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”.

La reunión entre Sheinbaum y Türk ocurre días después de que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) expresara en un informe la posibilidad de que la situación de los desaparecidos en México, con más de 133.000 personas sin localizar, pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, el cual rechazó el Gobierno de México. EFE

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