Reino Unido y Francia atacan "con éxito" una instalación subterránea de Estado Islámico en Siria

Según análisis de inteligencia detallados, las fuerzas del Reino Unido y Francia ubicaron e identificaron una instalación subterránea utilizada por la organización Estado Islámico en el norte de las montañas cercanas al antiguo emplazamiento de Palmira, Siria. De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno británico y recogida por diferentes medios como Europa Press, la operación militar combinada se llevó a cabo el pasado sábado 3 de enero, con la participación de cazas Typhoon FGR4 de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) junto a la aviación francesa, quienes lanzaron un ataque dirigido contra la infraestructura identificada.

Tal como informó el medio, la acción tuvo como objetivo intervenir en una instalación subterránea vinculada a actividades operativas del Estado Islámico, en el marco de los esfuerzos de ambas potencias para impedir cualquier reagrupamiento o fortalecimiento de esta organización en la región. El titular de Defensa del Reino Unido, John Healey, explicó que, tras el proceso de localización basado en información de inteligencia, las aeronaves emplearon bombas guiadas del tipo Paveway IV. El ataque se centró en los accesos principales de la instalación, donde fuentes oficiales sostuvieron que la operación se desarrolló sin reportes de riesgo para la población civil.

Healey manifestó, citando los primeros informes, que el blanco fue impactado de manera precisa y que todos los aviones participantes completaron su misión y regresaron de forma segura a sus bases, afirmó el Gobierno británico en el comunicado. El funcionario subrayó que la acción militar evidencia el compromiso del Reino Unido para permanecer colaborando con socios internacionales frente a amenazas que persistan en Oriente Próximo, así como contra las ideologías que el Estado Islámico representa.

En la comunicación oficial, John Healey valoró el trabajo conjunto con las fuerzas armadas francesas y remarcó la decisión del ejecutivo británico de mantener operativo su despliegue militar y de inteligencia en la zona. "Esta acción demuestra nuestro liderazgo en Reino Unido y nuestra determinación de trabajar codo a codo con nuestros aliados para acabar con cualquier resurgimiento de Estado Islámico y sus ideologías peligrosas y violentas en Oriente Próximo", expresó Healey en la declaración pública replicada por Europa Press.

El responsable de Defensa agradeció además la labor de los efectivos que participaron en la misión y recalcó la disposición del Reino Unido para aumentar sus esfuerzos militares si fuera necesario. "Las Fuerzas Armadas de nuestro país están listas para intensificar sus esfuerzos, durante todo el año, para mantener a Gran Bretaña segura en casa y fuerte en el exterior", agregó Healey, según lo difundido por el sitio web gubernamental.

Fuentes oficiales también indicaron que, si bien la evaluación definitiva de los resultados aún se encuentra en curso, los datos preliminares coincidieron en señalar la efectiva destrucción de la infraestructura atacada. El Gobierno británico, según detalló Europa Press, puso énfasis en la ausencia de víctimas civiles ni daños colaterales, dado que la operación fue diseñada tras múltiples verificaciones de inteligencia y con el uso de armamento de precisión.

Desde la perspectiva estratégica, el ataque se inscribe dentro de una campaña más amplia impulsada por países occidentales para evitar el resurgimiento de grupos vinculados al yihadismo en Siria y en otras zonas de Oriente Próximo, donde el Estado Islámico aún mantiene cierta capacidad de reorganización. Tanto el Reino Unido como Francia continúan desplegando recursos y personal militar en la región, tal como lo refleja el operativo conjunto realizado en las inmediaciones de Palmira.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, las autoridades británicas insisten en mantener un enfoque proactivo en la lucha contra amenazas terroristas, alineado con sus compromisos internacionales y bilaterales. El mensaje oficial reiteró que el éxito del operativo refuerza la postura de ambas naciones para sostener acciones coordinadas ante el desafío que plantean las organizaciones extremistas en escenarios de conflicto y bajo condiciones adversas de seguridad.

La acción subraya la relevancia que otorgan ambos gobiernos a la colaboración militar como forma de prevenir crisis futuras asociadas al terrorismo internacional, y su intención de preservar tanto la estabilidad regional en Oriente Próximo como la seguridad interna en sus respectivos países.