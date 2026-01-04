PP se manifiesta junto a venezolanos de Baleares para exigir "fin de dictadura" y "transición democrática" en Venezuela

Una representación del Partido Popular (PP) de Baleares participó en la movilización realizada este domingo en el Passeig del Born, un evento convocado por miembros de la comunidad venezolana residente en las Islas Baleares. Según consignó el PP Baleares en un comunicado de prensa, el objetivo central de la manifestación fue exigir el respeto al resultado de las elecciones celebradas en julio de 2024 en Venezuela, el reconocimiento internacional de Edmundo González como presidente electo, la liberación de los presos políticos y el fin del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información difundida por PP Baleares, la movilización buscó expresar públicamente el apoyo del partido a los ciudadanos venezolanos que residen en la comunidad autónoma, quienes reclamaron una transición política que ponga fin a lo que denominan la “dictadura de Maduro”. El acto contó con la presencia de varios miembros destacados del partido balear, en respaldo a la demanda de que se respete lo expresado en las urnas durante los comicios de 2024 y que se garantice la libertad de los opositores que permanecen encarcelados bajo el gobierno chavista.

“Nos hemos sumado a la movilización convocada por los venezolanos residentes en las islas, porque el PP está a su lado y comparte con ellos el deseo de que la detención de Maduro suponga el final de la dictadura en Venezuela”, manifestó el coordinador general del PP Baleares, Sebastià Sagreras, según informó el PP Baleares. Sagreras subrayó la coincidencia del partido con el objetivo de una transición democrática, reafirmando la necesidad de que el mandato electoral de julio de 2024, que declaró a Edmundo González como presidente electo, sea respetado tanto en el ámbito nacional como internacional.

El comunicado citado recordó, asimismo, que el Congreso de los Diputados y el Parlament balear han impulsado iniciativas dirigidas al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Según el PP Baleares, estas mociones partieron de propuestas impulsadas por el mismo partido, reforzando la postura institucional de respaldo a la oposición venezolana y la exigencia de que se tutele el proceso democrático en ese país latinoamericano.

Durante la concentración, los representantes del PP subrayaron que Venezuela debe avanzar hacia lo que, en su opinión, reclaman sus ciudadanos: un modelo de país donde predominen “la libertad y la democracia”. Según lo detallado en la nota de prensa recogida por varios medios, el partido balear reiteró su compromiso de apoyo no solo a la comunidad de venezolanos que habita en las Islas Baleares, sino también a la causa de la defensa de valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

El acto en el Passeig del Born reunió a numerosos venezolanos residentes en la región, quienes corearon consignas en defensa de la democracia, mostraron pancartas con demandas directas a la comunidad internacional y solicitaron la puesta en libertad de activistas y líderes de la oposición detenidos en el marco de la actual crisis política. La manifestación formó parte de una serie de actos de protesta promovidos por diásporas venezolanas en diferentes ciudades europeas, orientados a incrementar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro después de los resultados electorales de 2024.

La convocatoria abogó también por la participación de instituciones autonómicas y estatales en el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo. PP Baleares reiteró, a través de sus portavoces, su intención de continuar promoviendo iniciativas en el ámbito legislativo para solicitar que España respalde de forma oficial la voluntad manifestada por el electorado venezolano en las urnas.

Finalmente, la representación del partido boreal reafirmó ante los asistentes su disposición a mantener el apoyo a las actividades de denuncia y sensibilización organizadas por la diáspora venezolana en las islas, en tanto estas promuevan, según su perspectiva, la defensa de los valores democráticos y el respeto a los derechos civiles y políticos en Venezuela.