Cultura convoca ayudas para la promoción de la fotografía 2026 por importe total de un millón de euros

La Secretaría de Estado de Cultura convocado las ayudas, en régimen en concurrencia competitiva, para la promoción de la fotografía 2026 para el período comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027, por importe máximo de 1.000.000 euros.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press, las ayudas están destinadas a la promoción de la fotografía mediante el apoyo al sector fotográfico con el objetivo de impulsar la creación, comisariado, producción, formación, investigación, conservación, preservación, restauración, documentación, digitalización, archivo, difusión y divulgación del patrimonio fotográfico español.

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Los tipos de ayuda que se pueden solicitar, en función de la clase a la que pertenezca la entidad beneficiaria son la realización de proyectos en el ámbito fotográfico por entidades sin ánimo de lucro y la realización de proyectos en el ámbito fotográfico por entidades con ánimo de lucro.

La financiación de las ayudas se hará con cargo a los créditos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura.

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