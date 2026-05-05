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Cultura convoca ayudas para la promoción de la fotografía 2026 por importe total de un millón de euros

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La Secretaría de Estado de Cultura convocado las ayudas, en régimen en concurrencia competitiva, para la promoción de la fotografía 2026 para el período comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027, por importe máximo de 1.000.000 euros.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press, las ayudas están destinadas a la promoción de la fotografía mediante el apoyo al sector fotográfico con el objetivo de impulsar la creación, comisariado, producción, formación, investigación, conservación, preservación, restauración, documentación, digitalización, archivo, difusión y divulgación del patrimonio fotográfico español.

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Los tipos de ayuda que se pueden solicitar, en función de la clase a la que pertenezca la entidad beneficiaria son la realización de proyectos en el ámbito fotográfico por entidades sin ánimo de lucro y la realización de proyectos en el ámbito fotográfico por entidades con ánimo de lucro.

La financiación de las ayudas se hará con cargo a los créditos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura.

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