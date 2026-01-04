Plataforma Bolivariana del País Valencià exige que el pueblo venezolano elija su futuro: "A Trump le importa bien poco"

Vicent Maurí, representante de la Plataforma Bolivariana del País Valencià, señaló que la intervención militar estadounidense en Venezuela no constituye un acontecimiento aislado, sino que forma parte de una política más amplia vinculada tanto a intereses económicos como a estrategias geopolíticas articuladas desde Washington. Según informó Europa Press, Maurí remarcó que el comportamiento del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, apunta a asegurar recursos naturales estratégicos para su economía, como el petróleo venezolano y otros materiales valiosos.

En declaraciones recogidas por Europa Press Televisión, la Plataforma Bolivariana del País Valencià instó a la comunidad internacional a rechazar cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de Caracas y, en particular, exigió “firmeza” tanto al Gobierno español como a la Unión Europea para que se posicionen de forma clara contra la operación militar reciente y denuncien públicamente la actuación de Estados Unidos respecto a Venezuela. El colectivo señaló que, tras la operación anunciada por Trump, se prevé la asunción temporal del gobierno por parte de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro.

Maurí denunció que la acción estadounidense, que derivó en la detención de Maduro y la declaración de Estados Unidos de “hacerse cargo” del ejecutivo venezolano, vulnera el derecho internacional y responde solamente a intereses empresariales y personales, afirmando que “a Trump le importa bien poco Venezuela y lo que le importa son las riquezas que tiene Venezuela”. Recordó que las motivaciones esgrimidas por la administración estadounidense para justificar la incursión militar no tienen relación con la promoción de la democracia o la defensa de las libertades, sino que forman parte de un “juego político basado en el negocio y en las condiciones geopolíticas de Venezuela”.

Según publicó Europa Press, Maurí enfatizó que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano decidir sobre su futuro político y determinar libremente sus gobernantes, aludiendo al marco legal vigente en ese país y la legitimidad del actual gobierno. Indicó que cualquier intento de imponer dirigentes externos constituye una violación de la soberanía nacional y del derecho internacional, y advirtió que Trump pretende “poner un gobierno neocolonial, un virrey, y gente que le pueda hacer caso”.

Sobre la postura de grupos venezolanos que dan respaldo a la detención de Maduro y de partidos políticos españoles que celebraron la intervención impulsada desde Washington, Maurí señaló, en palabras recogidas por el medio, que esas posiciones “quedaron rápidamente desautorizadas” por el propio Trump y por el curso de los acontecimientos. Reiteró que la Plataforma Bolivariana, integrada por movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos, solicita una “actuación rápida y contundente” de las autoridades españolas y europeas ante estos hechos.

El medio Europa Press detalló que Maurí advirtió que la operación en Venezuela se inscribe dentro de una política más extensa de carácter “imperialista y de negocios” dirigida por Trump, la cual —dijo— no se limita a Venezuela sino que también afecta a otros países del continente americano, como Colombia, Cuba y Nicaragua, e incluso podría extenderse a otras regiones, de acuerdo con recientes declaraciones del presidente estadounidense. La Plataforma Bolivariana reclamó el respeto a la soberanía de los pueblos, subrayando que la población de cualquier país debe “decidir libremente cuáles son sus gobernantes”.

Por último, Europa Press informó que el colectivo ha convocado una concentración en defensa del pueblo venezolano, prevista para el 8 de enero a las 19 horas en la Plaza de la Virgen de València, como medida para reclamar solidaridad y respaldo internacional frente a la situación generada tras la intervención extranjera y el proceso abierto en Venezuela.