Miles de israelíes reciben mensajes de texto en un supuesto ataque psicológico iraní

Un mensaje dirigido a los teléfonos de miles de israelíes advirtió: "Esta es su última oportunidad de salvarse, usted y su familia. Nuestras filiales están abiertas. Sabemos quién es usted". Según informó The Times of Israel, los mensajes, escritos en inglés, iban acompañados en algunos casos de enlaces que conducían a páginas mostrando datos personales, incluido el número de identidad de las personas. Las autoridades de Israel han relacionado el envío coordinado de estos mensajes con un presunto intento de intimidación y presión psicológica atribuido a hackers supuestamente vinculados con Irán.

De acuerdo con el Centro Nacional de Seguridad Informática de Israel, el incidente ocurrió este domingo y afecta a un número indefinido pero elevado de ciudadanos. El centro señaló que muchos de los mensajes incluían amenazas personalizadas y advertencias directas, acompañadas a veces de información sensible para cada receptor. La Dirección Nacional de Seguridad Informática calificó este ataque como un acto de "ingeniería social" orientado a generar alarma, miedo y desconfianza en la población israelí, según consignó The Times of Israel.

La ocurrencia de estos mensajes coincide con un aumento de la actividad de grupos de hackers identificados como hostiles hacia Israel, detalló el periódico israelí. Uno de los grupos señalados es Handala, que, de acuerdo con el medio, asegura mantener vínculos con Irán. Handala reivindicó este sábado la infiltración en el teléfono móvil de la exministra Ayelet Shaked, desde donde extrajo y divulgó 60 fotografías y vídeos pertenecientes presuntamente a la exfuncionaria. The Times of Israel amplía que este mismo colectivo declaró el mes pasado haber obtenido acceso a los teléfonos móviles del primer ministro Benjamín Netanyahu, del jefe de gabinete Tzachi Braverman y del ex primer ministro Naftali Bennett.

El propio diario recogió la preocupación de las autoridades de ciberseguridad en Israel, quienes han expuesto que la publicación y distribución de datos privados constituye una herramienta utilizada para incrementar el sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos. Los mensajes, enviados de manera masiva, destacan por la referencia explícita a información específica de los destinatarios, estrategia que encajaría en la definición de un ataque de ingeniería social, según la evaluación oficial citada por The Times of Israel.

Las fuentes oficiales consultadas por el periódico subrayan que el ataque no solo supone una violación a la privacidad de los afectados, sino que persigue alterar el día a día de los ciudadanos y trasladar a la sociedad en su conjunto una sensación de indefensión y vulnerabilidad. La difusión de los materiales extraídos de dispositivos de figuras políticas ha contribuido a elevar la inquietud y a renovar el debate sobre la seguridad de los datos personales, reportó The Times of Israel.

La escalada de este tipo de incidentes ha motivado a las autoridades a reforzar las recomendaciones dirigidas a la población. Según publicó el diario israelí, las instituciones responsables instan a los ciudadanos a no interactuar con enlaces sospechosos y a notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad cibernética cualquier mensaje similar. A su vez, las autoridades han informado sobre la apertura de investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de las filtraciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre daños materiales derivados del ataque más allá de la exposición pública de los datos personales y la publicación puntual de material audiovisual perteneciente a la exministra Shaked. El incidente, atribuido por las autoridades a hackers con posibles vínculos con Irán, refuerza la percepción de un aumento en la frecuencia y sofisticación de las amenazas cibernéticas contra instituciones y ciudadanos israelíes, según concluye el análisis de los especialistas citados por The Times of Israel.