María Pombo sale del hospital radiante tras el nacimiento de Mariana, su tercera hija con Pablo Castellano

Durante la salida del hospital, María Pombo expresó que su experiencia con el nacimiento de Mariana, su tercera hija, ha significado el cierre de una etapa en su vida familiar de una manera que calificó como "soñada". Según informó el medio que cubrió el parte, la influencer abandonó la clínica acompañada de su esposo Pablo Castellano y la recién nacida, mostrando satisfacción por la evolución positiva tanto de su estado de salud como de la de la bebé. La pareja subrayó en sus declaraciones que la llegada de Mariana convierte oficialmente a la familia en numerosa, añadiéndose a sus otros dos hijos, Martín y Vega.

El medio detalló que María Pombo compartió con la prensa sus sensaciones tras este parto, al que calificó como el más sencillo de todos los que ha vivido. Explicó que salió de la clínica con buen ánimo, agradecida y notoriamente más recuperada que en partos anteriores. En palabras de Pombo, “un parto buenísimo, la verdad es que cerramos una etapa, este ya es mi tercero y mi último”, aunque añadió con cautela: “No creo, pero bueno, nunca digas nunca. Yo no voy a ser la que diga que no, pero a priori ha salido todo muy bien y me quiero quedar con este sabor de boca”. El medio recogió además que la influencer destacó la naturalidad del parto y el haber respetado la fecha deseada dentro del año 2026, factores que contribuyeron a su satisfacción personal.

Sobre cómo vivieron la llegada de la nueva integrante los hijos mayores del matrimonio, el medio relató que Martín y Vega están ilusionados con la presencia de la hermana menor en el hogar. María narró que Martín mostró especial entusiasmo, “vino a vernos ayer y no se quería ir, se quería quedar con su hermana, se fue llorando”, revelando la implicación emocional de los niños ante la nueva situación familiar. La pareja insistió en que ambos hijos están “súper felices” y deseando compartir día a día con Mariana esta nueva etapa familiar.

En cuanto a la elección del nombre, según consignó el medio, Pombo explicó que “Mariana” contiene parte de su propio nombre y agregó que seleccionaron este nombre por su sentido religioso y simbólico. Detalló que le parecía importante el significado de “llena de gracia” y “elegida de Dios”, matizando que estas razones también influyeron en la decisión. La influencer también aprovechó para bromear sobre los primeros días de vida de Mariana y su aspecto físico, mencionando que inicialmente la pequeña “no se parecía a nadie” de la familia, pero que con el paso del tiempo notan cada vez más rasgos de Martín, precisando con humor que la recién nacida “ha salido morenaza”.

Durante el encuentro con los medios, María Pombo subrayó la colaboración y apoyo recibidos por parte del equipo sanitario, reconociendo su trabajo y manifestando gratitud desde su experiencia personal. Expresó: “me voy a casa con mucha energía, muy feliz y muy agradecida a todo el equipo sanitario”. Además, el medio reportó que los abuelos de Mariana han mostrado gran emoción, permaneciendo junto a la familia durante el tiempo en la clínica y describiéndolos como “enamorados” de la recién llegada.

Pablo Castellano, esposo de María, también compartió sus impresiones con la prensa. El medio recogió sus palabras, entre las cuales destacó que disfruta acompañar a María durante los partos y recordó que cuando nació su primer hijo, Martín, inicialmente consideró no estar presente, pero que, según dijo, con el tiempo cada parto le ha parecido más sencillo y gratificante.

Al concluir el encuentro con los medios, Pombo resumió su estado de ánimo señalando la importancia que la llegada de Mariana tiene para ellos en el inicio de este nuevo año, declarando: “2026, empezando el año con esta súper noticia, con el mejor regalo”. El medio relató que la familia Pombo-Castellano se mostró unida y satisfecha, encarando una nueva etapa como familia numerosa en compañía de la pequeña Mariana.