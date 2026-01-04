La junta militar birmana indulta a unos 6.000 presos con motivo del Día de la Independencia

Las últimas elecciones parlamentarias en Birmania han resultado en una victoria significativa para el partido respaldado por la junta militar, que consiguió cerca del 80 por ciento de los escaños en la primera ronda de votaciones. Pocos días después, el país fue escenario de una medida que impactó a su sistema penitenciario: la junta militar anunció la liberación de 6.134 personas privadas de libertad con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia, según informó el medio.

De acuerdo con la información publicada, el indulto fue proclamado oficialmente por el Ministerio de Información birmano durante la jornada en que se celebra la desvinculación del país del dominio británico, ocurrida el 4 de enero de 1948. Esta tradición de conceder amnistías penitenciarias ha sido mantenida por las autoridades militares cada año, incluso tras el golpe de Estado de 2020, cuando la cúpula castrense tomó el poder y desencadenó un conflicto armado interno.

Según detalló la fuente, el general Min Aung Hlaing, líder del régimen militar, justificó la decisión bajo el objetivo de “apaciguar los corazones y las mentes de las personas y respetar la humanidad”. Las personas beneficiadas por el indulto cumplían condenas en diferentes establecimientos penitenciarios y centros de detención a lo largo del territorio birmano.

La liberación masiva de reclusos ocurre en medio de una profunda crisis política y social. Tal como consignó la fuente, la guerra civil desatada a raíz del golpe militar ha provocado la muerte de más de 80.000 personas desde 2020, conforme a datos recabados por la organización no gubernamental ACLED, especializada en el monitoreo de conflictos armados.

El anuncio de la amnistía se produce en paralelo a un proceso electoral marcado por la ausencia de pluralidad real, en un entorno de control militar. El partido asociado al gobierno castrense obtuvo la gran mayoría de los escaños en el Parlamento birmano durante la primera etapa del sufragio, mientras que la segunda y tercera fases están programadas para el 11 y el 25 de enero, respectivamente.

La tradición del indulto anual tiene como contexto una política del régimen de buscar exhibir gestos de conciliación durante fechas patrias. No obstante, tanto la continuidad de la guerra civil como el predominio de la junta militar en los procesos políticos han mantenido en tensión a la sociedad birmana y a los observadores internacionales.

El Ministerio de Información subrayó el carácter habitual de esta amnistía, recordando que, a pesar de la persistencia del conflicto, las autoridades militares mantienen la práctica como parte de las actividades alusivas a la independencia nacional. En este contexto, la medida afecta a personas encarceladas por diversas causas, aunque la información específica sobre los delitos o el perfil de los liberados no fue detallada en la comunicación oficial, reportó el medio.

La celebración del Día de la Independencia en Birmania rememora la separación de Reino Unido y el surgimiento del Estado birmano contemporáneo hace setenta y seis años. La fecha adquiere especial relevancia en un contexto donde la estabilidad institucional y el respeto a los derechos humanos continúan siendo motivo de preocupación de acuerdo a lo informado por distintas organizaciones y medios consultados por las agencias internacionales.