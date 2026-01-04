Irán restringe el acceso a internet en medio de las protestas por la caída del rial

El monitoreo de tráfico de datos en Irán ha reflejado una caída del 35 por ciento en la conectividad nacional, según cifras reportadas por la empresa estadounidense Cloudflare y publicadas por el diario iraní ‘Etemad’. El país mantiene restringido el acceso a internet tras una semana de protestas que se expandieron de Teherán a todo el territorio nacional, consigna el citado medio reformista. Estas restricciones han generado alarma en redes sociales e inquietud entre sectores sociales y opositores, quienes advierten sobre un posible aislamiento digital total frente a las advertencias gubernamentales sobre el endurecimiento en las medidas de seguridad.

Según informó ‘Etemad’, la limitación al acceso de información se implementó al mismo tiempo que los manifestantes expresaban descontento contra las políticas económicas del gobierno, impulsados inicialmente por el desplome del rial y el encarecimiento de productos básicos. Las movilizaciones, que iniciaron como manifestaciones económicas, trascendieron hacia consignas contra el liderazgo actual y pedidos para el regreso de la monarquía derrocada en 1979. De acuerdo con reportes recogidos por el diario, los incidentes han derivado en disturbios de alcance nacional y reavivaron divisiones históricas dentro de la sociedad iraní.

El medio ‘Etemad’ relató que en las plataformas digitales se reportaron interrupciones “intensas” y crecientes dificultades para acceder a servicios internacionales de internet. El temor a un bloqueo completo del acceso global circula entre usuarios y activistas, dado el precedente de otras crisis en el país. Según antecedentes señalados por ‘Etemad’, el gobierno iraní recurrió a la restricción o al corte total de la conectividad internacional durante las protestas masivas de 2009, 2019 y 2022, así como después de los ataques militares israelíes de junio del año anterior. En estos episodios, el acceso se limitó a sitios web nacionales autorizados y aprobados por las autoridades.

La agencia semi-oficial iraní Fars comunicó que las fuerzas de seguridad del país han detectado la presencia de “grupos presuntamente organizados desde el exterior” que estarían llevando a cabo ataques contra edificios públicos. Durante estos incidentes, se escuchaban lemas de corte “monárquico”, detalló Fars, mencionando la relación de esos grupos con consignas históricamente sensibles para el régimen actual. Según el mismo medio, las fuerzas policiales y de seguridad intensificaron la vigilancia en las principales ciudades y reforzaron el despliegue de unidades para contener cualquier acción considerada violenta o ajena a las manifestaciones iniciales.

La policía iraní ha advertido públicamente sobre el riesgo de que las protestas puedan derivar en “levantamientos armados”. Tal como cita la agencia Fars, un portavoz policial declaró: “No vamos a permitir que los enemigos de este país conviertan las manifestaciones pacíficas en disturbios y levantamientos armados, y protegeremos a la nación y al pueblo hasta nuestro último aliento”. Estas declaraciones refuerzan la postura oficial de endurecimiento ante cualquier acción o consigna que se perciba como amenaza al orden y a la seguridad nacional.

El deterioro de la situación económica, agravado por la caída del rial frente a monedas extranjeras, se identifica como la chispa que activó las manifestaciones actuales. Tras seis días de protestas, el ambiente de tensión se refleja tanto en las calles como en las plataformas digitales, donde la ciudadanía busca alternativas para sortear las restricciones e informarse sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Según publicó ‘Etemad’, múltiples sectores sociales y agrupaciones opositoras advirtieron sobre el impacto de un potencial cierre total del acceso a internet. Sostienen que el aislamiento digital podría profundizar la crisis político-social y dificultar la comunicación con el exterior, lo que afectaría tanto a la población general como a organizaciones que monitorean la situación de los derechos humanos dentro del país.

El historial de cortes y bloqueos a la conectividad internacional en Irán evidencia una estrategia oficial recurrente ante episodios de descontento generalizado, destaca ‘Etemad’, quien también subraya la preocupación de la ciudadanía por la falta de información fiable y el aumento de la represión durante periodos de incomunicación. Las restricciones impuestas afectan a plataformas de comunicación, redes sociales y servicios ampliamente usados por la población iraní, modificando tanto la vida cotidiana como las formas de protesta y organización civil.

Las marchas y disturbios observados en varias ciudades, según ‘Etemad’, han estado marcados tanto por reclamos económicos como por demandas políticas y de derechos civiles, en un contexto donde las autoridades intensifican su retórica de seguridad nacional y buscan atribuir parte del malestar a factores externos. Esta visión fue sostenida, según Fars, por el señalamiento de la supuesta intervención de grupos organizados fuera del país que, según las autoridades, buscan fomentar incidentes violentos bajo símbolos vinculados con la antigua monarquía.

La coyuntura persiste con incertidumbre ante el futuro de las comunicaciones digitales en Irán y la evolución de las movilizaciones. De acuerdo con registros de Cloudflare citados por ‘Etemad’, la reducción tan notoria en el tráfico de internet funciona como uno de los indicadores técnicos más visibles del endurecimiento de las restricciones impuestas. Bajo este escenario, el acceso a información independiente y el monitoreo de los acontecimientos en curso resultan cada vez más limitados para la población iraní.