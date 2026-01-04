Illa ve un "precedente peligroso" en la intervención de EE.UU. sobre Venezuela

El conseller de la Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, mantuvo una reunión virtual con miembros del Centre Català de Caracas el domingo, acompañado por Antoni Vicens, delegado del Govern en los Estados Andinos. Según Europa Press, este encuentro tuvo como objetivo manifestar el respaldo institucional de la Generalitat a los ciudadanos catalanes residentes en Venezuela, reafirmando el compromiso del ejecutivo autonómico con sus conciudadanos en el extranjero.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, manifestó el domingo su preocupación acerca de la intervención estadounidense en Venezuela. En un mensaje difundido a través de la red social X y citado por Europa Press, Illa señaló que “los hechos sucedidos en Venezuela pueden suponer un precedente peligroso", destacando así las posibles repercusiones globales de este acontecimiento. Illa expuso que la Generalitat mantiene un firme compromiso con el multilateralismo y con la legalidad internacional, enfatizando la importancia de que cualquier medida o acción respete los principios universales que rigen las relaciones entre Estados.

El presidente catalán expresó la necesidad de propiciar una transición en Venezuela que se base en la paz y la justicia, con el objetivo de facilitar un futuro democrático sin cualquier tipo de injerencia externa. Illa subrayó igualmente la importancia de que los derechos elementales de la ciudadanía venezolana sean protegidos durante este proceso.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la atención de la Generalitat también se centró en el bienestar de la comunidad catalana radicada en Venezuela. Jaume Duch, responsable de UE y Acción Exterior, transmitió a representantes del Centre Català de Caracas que el Govern “está y estará junto a los catalanes y catalanas en Venezuela”. Duch recalcó que la administración autonómica sostiene una posición clara a favor de la democracia y el respeto a la legalidad, dos principios que guían sus actuaciones tanto en el exterior como en el ámbito interno.

La Generalitat, a través de sus interlocutores, puso a disposición de los ciudadanos catalanes en Venezuela los mecanismos institucionales de apoyo para afrontar la coyuntura actual. Antoni Vicens, delegado ante los Estados Andinos, formó parte de la reunión telemática y colaboró en el seguimiento de la situación de la colectividad catalana en dicho país, tal como consignó Europa Press.

Los mensajes hechos públicos tanto por Illa como por Duch destacan el énfasis del gobierno catalán en abogar por soluciones dialogadas que salvaguarden el Estado de derecho internacional, evitando prácticas que puedan derivar en precedentes poco favorables para el orden mundial. Además, la Generalitat reiteró su compromiso con valores democráticos y el amparo a sus ciudadanos, ante un contexto internacional que ha generado inquietud en la diáspora catalana y en las instituciones autonómicas, reportó Europa Press.