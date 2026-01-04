Agencias

Hegseth asegura que Trump "decidirá los términos" para gobernar Venezuela

El titular del Pentágono sostiene que el mandatario estadounidense será quien imponga las condiciones sobre el futuro político de Venezuela y no descarta la presencia de tropas, subrayando beneficios estratégicos y económicos para Washington tras la acción militar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, vinculó la reciente acción militar norteamericana en Venezuela con la intención de restaurar el control estadounidense sobre los recursos petroleros del país y evitar la influencia de actores extranjeros en la región, según consignó CBS News. Hegseth remarcó que la administración de Donald Trump no descarta el despliegue de tropas en Venezuela y que será el mandatario estadounidense quien determine los términos bajo los que se implementará la gobernanza en el país sudamericano, tras el ataque contra posiciones estratégicas en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con el reporte de CBS News, Hegseth explicó que Estados Unidos pretende asumir un papel central en la transición política de Venezuela luego de la acción militar emprendida. Señaló que la Casa Blanca establecerá las condiciones para el futuro del país caribeño y enfatizó que Donald Trump dispone de la última palabra respecto a la manera en que se implementará dicho proceso. A pesar de esta postura, el jefe del Pentágono evitó precisar en qué consistirá el nuevo esquema de gobernanza y aclaró que tampoco se descarta la presencia de personal militar estadounidense sobre el terreno venezolano.

Sobre esta cuestión, el presidente Donald Trump ya había anticipado que la administración estadounidense se haría cargo de la situación venezolana, según recogió CBS News. Trump afirmó que no habría presencia militar si Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, cumple con las exigencias impuestas por Washington. El dirigente aseguró que el futuro político de Venezuela dependerá de la respuesta de la actual dirigencia ante los requisitos estadounidenses.

Hegseth defendió la operación militar señalando que, además de modificar la estructura de poder en Venezuela, la medida busca cortar las rutas del narcotráfico en la región y recuperar para Estados Unidos los recursos energéticos que, en su opinión, fueron apropiados por el gobierno venezolano. Según CBS News, el secretario de Defensa expresó que esta intervención tiene un efecto directo en la seguridad estadounidense, ya que “las drogas dejarán de circular” y el petróleo "que nos robaron será devuelto". Agregó que impedir la intervención de otros países en el hemisferio occidental es también un objetivo clave de esta iniciativa.

El medio estadounidense informó que Hegseth argumentó que el Congreso de Estados Unidos no requería aprobar la operación militar debido a que la acción se dirigía contra una persona acusada, quien deberá enfrentar a la justicia, en referencia a Nicolás Maduro. Esta postura sigue la línea ya manifestada por el presidente Trump, quien enfrentó cuestionamientos por parte de la Cámara de Representantes, especialmente después de que los demócratas promovieran dos resoluciones relacionadas con los poderes de guerra del Ejecutivo, posteriores a la declaración del gobierno venezolano como "organización terrorista".

En cuanto a las motivaciones y consecuencias de la intervención, CBS News detalló que Hegseth presentó la operación militar como un cambio de “dinámica” que beneficiará a Estados Unidos tanto en temas de seguridad interna como de prosperidad económica. Señaló que Venezuela cuenta con una trayectoria de riqueza y desarrollo, lo que representa para Washington una oportunidad para asegurar ventajas estratégicas en el hemisferio. El secretario de Defensa remarcó que, independientemente de la evolución política en Venezuela, Estados Unidos será beneficiario de la nueva coyuntura.

En sus declaraciones, Hegseth comparó la intervención actual con las acciones militares impulsadas por gobiernos estadounidenses anteriores, asegurando que la estrategia de Trump difiere porque busca obtener beneficios claros para su país en lugar de comprometer recursos y vidas sin contrapartida identificable. Indicó que la política exterior defendida por la administración Trump apuesta por restaurar la Doctrina Monroe y consolidar la influencia estadounidense en el continente americano.

Finalmente, Hegseth sostuvo que la reciente operación en Venezuela se realizó en coordinación con aliados de Estados Unidos, demostrando, según sus palabras, que la “paz mediante la fuerza” es posible en la región. Insistió en que la prioridad de Washington es brindar ayuda al pueblo venezolano mientras protege los intereses de Estados Unidos en el hemisferio, según recogió CBS News.

