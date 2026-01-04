Hallado un segundo cadáver en las labores de búsqueda del naufragio de la familia española en Indonesia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, según publicó el diario indonesio 'Kompas', informó que los tres desaparecidos pertenecen a la familia del entrenador de fútbol Fernando Martín. Este dato se conoció en la décima jornada de búsqueda en aguas de Labuan Bajo, cuando los equipos de rescate localizaron un segundo cuerpo sin vida tras el naufragio del barco KM Putri Sakinah cerca del Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, aún pendiente de identificación por parte de las autoridades.

Según informó 'Kompas', Fathur Rahman, coordinador del operativo de búsqueda, anunció a través de un comunicado que exactamente a las 08.47 horas (hora local) el equipo de búsqueda y rescate (SAR) conjunto halló un cadáver que sospechan podría corresponder a una de las víctimas de la embarcación siniestrada. El cuerpo fue trasladado al hospital de Komodo, donde se realizarán exámenes forenses a cargo de la Policía para determinar su identidad. Las autoridades locales explicaron que, al no haberse confirmado aún la identidad, no descartaron ninguna hipótesis sobre a quién pertenecería el cadáver.

El medio 'Kompas' detalló que las labores de rastreo en la provincia de Nusa Tenggara Oriental se mantienen activas con la intención de localizar a los dos desaparecidos restantes, tras haberse encontrado previamente el cuerpo de una menor de 12 años, quien también formaba parte de la familia del entrenador Fernando Martín y había sido hallada el lunes anterior. Fuentes del operativo recordaron que el accidente ocurrió a última hora del viernes pasado, cuando la embarcación de madera KM Putri Sakinah navegaba entre la isla de Komodo y Padar, dentro de la zona de aguas frecuentada por turistas en el archipiélago de Labuan Bajo.

La operación conjunta desplegada por los servicios de rescate indonesios, según consignó el diario, lleva diez días de trabajos ininterrumpidos. Estos equipos han contado con la colaboración de recursos marítimos y aéreos para cubrir una extensión significativa del perímetro en el que fue localizado el barco hundido, así como las áreas adyacentes por las que podría haberse desplazado alguno de los cuerpos.

El naufragio se produjo mientras la familia disfrutaba de un recorrido turístico por las islas del parque nacional, una zona de frecuente tránsito de embarcaciones de recreo, según especificaron las autoridades consultadas por 'Kompas'. Las causas del hundimiento no han sido precisadas oficialmente, pero las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación en paralelo a la búsqueda y recuperación de las víctimas.

Hasta el momento, la prioridad del operativo sigue centrada en las tareas de rastreo para localizar a los desaparecidos y recuperar sus cuerpos, facilitando su identificación y repatriación, una vez realizados los exámenes forenses pertinentes ordenados por la Policía local. Detallaron además que las familias de las víctimas reciben asistencia por parte de las autoridades consulares y de la Embajada de España en Yakarta, con el objetivo de ofrecer apoyo administrativo y logístico.

La tragedia provocó la activación de protocolos institucionales para la gestión de emergencias que involucran a ciudadanos extranjeros en Indonesia. Según lo informado por 'Kompas', los equipos SAR no han interrumpido los trabajos diarios, realizando patrullajes marítimos y búsquedas en las zonas más próximas al parque y sus alrededores, adaptando las operaciones a las condiciones meteorológicas y de marea.

Los familiares del entrenador Fernando Martín viajaban a bordo del KM Putri Sakinah para explorar la región, un destino de creciente popularidad en Indonesia. Tras el naufragio, las autoridades indonesias coordinaron con organizaciones locales, personal médico y policía científica para acelerar la identificación de cuerpos y adoptar medidas precisas en materia de salud pública.

El operativo, según reiteraron fuentes consultadas por el propio medio, permanecerá activo hasta dar con los dos cadáveres restantes, sin un plazo determinado para su finalización mientras se mantenga la posibilidad de hallarlos en la zona del incidente.