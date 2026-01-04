Gloria Camila responde a los ataques de Ana María Aldón

Gloria Camila señaló que, en la dinámica de custodia compartida entre José Ortega Cano y Ana María Aldón respecto a su hijo en común, la colaboración familiar es determinante para garantizar el bienestar del menor y la fluidez en los intercambios programados. Según publicó el medio que la entrevistó en el plató de 'Fiesta', la hija del torero insistió en que la familia paterna se implica activamente y facilita los acuerdos establecidos, enfatizando que “es un fifty-fifty, no siempre. Hay que ser justa y alabar a la otra parte. La otra parte, nosotros, también lo facilitamos”. La colaboradora reclamó un reconocimiento equitativo del esfuerzo por parte de ambas familias y defendió la importancia de la cooperación en este contexto.

El medio detalló que Gloria Camila aprovechó su intervención para manifestar su inconformidad con la difusión pública de asuntos privados que afectan a José Ortega Cano. Subrayó que la exposición mediática constante genera daño emocional en su padre, quien, según ella, prefiere evitar conflictos y mantenerse al margen de enfrentamientos familiares expuestos en televisión. Indicó que su objetivo es proteger a Ortega Cano del flujo de información proveniente de los programas televisivos en los que participa Ana María Aldón, especialmente cuando abordan temas personales como la paternidad o cuestiones privadas relativas al exmatrimonio, argumentando que estos asuntos no benefician al extorero.

Gloria Camila relató que su postura sobre la conveniencia de tratar los problemas familiares en la intimidad es coherente con la que ha sostenido en otras situaciones similares dentro de su propio entorno. Recordó que no dudó en reprender a su primo cuando éste decidió acudir a un programa televisivo para hablar de la familia, siendo “la primera” en advertirle que su comportamiento había sobrepasado los límites y recordarle que “las cosas de casa se hablaban en casa”. La colaboradora defendió que sigue esa misma línea con Ana María Aldón y criticó el uso reiterado de los espacios televisivos para exponer desacuerdos familiares.

En sus declaraciones, la hija de Ortega Cano expresó también su malestar por ciertas insinuaciones sobre ella y su entorno familiar, reportó el medio. Mencionó que “han insinuado cosas muy fuertes” tanto acerca de su persona como sobre otros miembros de su familia, marcando distancia con la actitud de su exmadrastra. Gloria Camila diferenció entre quienes abordan estos temas desde el respeto y la búsqueda de privacidad y quienes, en sus palabras, “les da igual hundir a la gente”. Añadió: “No me da la gana quedarme callada”, mostrando así su intención de responder a quienes, a su juicio, cruzan ciertos límites en el espacio mediático.

De acuerdo con lo publicado, Gloria Camila destacó que José Ortega Cano permanece en una posición intermedia respecto a los conflictos con Ana María Aldón y evita involucrarse en disputas, aunque se ve afectado por la mediatización de estas diferencias. Relató que su padre ha preferido mantener silencio ante situaciones que le resultaron incómodas y ha soportado momentos difíciles, en particular cuando la diseñadora se refirió reiteradamente a temas personales del extorero en televisión. La colaboradora lamentó que estas apariciones hayan generado malestar en el entorno de Ortega Cano, afirmando que la sobreexposición pública de las discrepancias familiares le perjudica personalmente.

Según informó el medio, Gloria Camila precisó además que la comunicación entre su padre y Ana María Aldón está completamente mediada por terceros y que la relación directa entre ellos se ha roto. Apuntó que “no tiene contacto con mi padre, con quien habla es con Marina. No hablan, ella es la intermediaria”, desmintiendo así versiones previas ofrecidas por Ana María Aldón acerca de la frecuencia y naturaleza de la comunicación entre ambos.

Durante su intervención, la hija del torero reiteró la necesidad de que el respeto y la discreción prevalezcan en el manejo de los asuntos familiares, tanto por el bienestar de su padre como por el de los menores involucrados. En ese sentido, insistió—según consignó el medio de comunicación—en que la gestión compartida de la custodia requiere esfuerzo y colaboración de ambas partes, y pidió no subestimar el papel desempeñado por la parte paterna en la organización y cumplimiento de los acuerdos.

A lo largo de su exposición en 'Fiesta', Gloria Camila evidenció su desacuerdo con el tratamiento dado a las disputas familiares en los medios. Expresó que la reiteración de estos temas en los platós solo contribuye a mantener abierta la controversia y solicitó a los implicados mayor consideración con la privacidad de quienes resultan afectados. Además, solicitó que se evite, en la medida de lo posible, que José Ortega Cano reciba informaciones generadas en las intervenciones televisivas, para prevenir que esta exposición altere su tranquilidad y estabilidad.

El medio resaltó que, para Gloria Camila, el respeto a la intimidad familiar resulta crucial no solo para su padre, sino para todos los miembros implicados en la dinámica de custodia y convivencia. Por último, la colaboradora defendió la postura de su familia apelando a un trato justo y equilibrado por parte del entorno mediático y recalcó la demanda de espacios que permitan resolver los desacuerdos lejos de cámaras y platós.