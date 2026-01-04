El presidente serbio afirma que "el derecho Internacional ya no existe" tras el ataque de EEUU a Venezuela

La preocupación por el fortalecimiento militar de Kosovo, asociada con el apoyo de Croacia y Albania, llevó a Aleksandar Vucic a anunciar que Serbia incrementará de manera notable sus capacidades defensivas. De acuerdo con el presidente serbio, el ambiente internacional obliga a su país a depender únicamente de su propio sistema de defensa, ante la percepción de una creciente inseguridad regional y mundial. Según reportó el medio B-92, Vucic confirmó que durante el próximo año y medio se duplicará el potencial militar serbio, con el objetivo de dotar al país de una disuasión efectiva frente a amenazas externas, haciendo hincapié en que “la única disuasión real” proviene de una mayor capacidad propia.

Tal como informó el medio B-92, esta declaración se produjo después de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional de Serbia, en la que el mandatario analizó las implicaciones del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según detalló el medio, Vucic denunció que los acontecimientos recientes ponen de manifiesto una transformación profunda en el orden global. El jefe de Estado afirmó que el derecho internacional público ha dejado de aplicarse, pese a que el marco formal de la ONU todavía subsiste sobre el papel.

En palabras del líder serbio, “el derecho internacional público ya no existe, aunque el orden de la ONU continúe existiendo sobre el papel. Somos un país pequeño y tenemos que defenderlo, pero debemos comprender que tras la acción en Venezuela está ya completamente claro que la Carta de la ONU no funciona”. A juicio de Vucic, la intervención de Washington en Venezuela representa una señal inequívoca de que la primacía de la fuerza se ha impuesto como principio central de la política internacional. El mandatario sostuvo: “El mundo está dominado por la ley de la fuerza, por la ley del más fuerte. Ahora, quien sea más fuerte, oprime”. Según advirtió, este fenómeno afecta tanto a países alejados como a los actores regionales de los Balcanes.

Vucic enfatizó que el único camino para garantizar la defensa de Serbia consiste en reforzar sus fuerzas armadas, debido a que, según sus palabras, “solo podemos depender de nosotros mismos”. Recalcó que, ante la ausencia de garantías por parte de actores internacionales y la presunta ineficacia de las instituciones multilaterales, el país no debe esperar asistencia exterior: “Si alguien de la región se pone en nuestra contra, nadie nos ayudará, solo nosotros”, afirmó, de acuerdo con las declaraciones recogidas por B-92. Subrayó también que las recientes reacciones de las instituciones europeas frente a los hechos en Venezuela evidencian la falta de unanimidad y de eficacia en la protección de los principios del derecho internacional.

El medio B-92 publicó que el presidente serbio también vinculó este diagnóstico global con el contexto regional en los Balcanes, alertando sobre el proceso de rearme de Kosovo y el apoyo recibido de otros países, como Croacia y Albania. Vucic argumentó que tales movimientos, en el entorno actual, requieren una respuesta directa. Por ese motivo, el gobierno serbio resolvió implementar un plan para aumentar sustancialmente su capacidad militar. El jefe de Estado sostuvo que el refuerzo de las fuerzas armadas constituye la herramienta primordial para garantizar la integridad del país en una coyuntura internacional que, a su juicio, se rige únicamente por “la ley del más fuerte”.

De acuerdo con el registro del medio B-92, el líder serbio enmarcó esta decisión dentro de una visión más amplia sobre la dinámica geopolítica internacional. En su análisis, la captura de Nicolás Maduro evidencia el declive de los instrumentos legales multilaterales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial y el cambio hacia un sistema donde prevalecen las acciones unilaterales y las demostraciones de poder. Vucic manifestó que observar las respuestas de representantes europeos frente a lo sucedido en Venezuela constituye, para él, un síntoma claro de la crisis del sistema basado en reglas y la marginación de la Carta de la ONU como referencia jurídica efectiva.