El Papa pide superar la violencia y salvaguardar la soberanía de Venezuela

En su mensaje dominical, el Papa León XIV expresó una petición de oración colectiva dedicando una mención especial al pueblo venezolano, encomendándolo a la protección de la Virgen de Coromoto, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. En este contexto devocional, el Pontífice manifestó su preocupación por el futuro de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado, un hecho reportado por diversas agencias. El llamado principal del Papa giró en torno a priorizar la paz y la cohesión nacional, abogando por una salida que respete los derechos fundamentales y la estabilidad institucional en el país.

Según publicó el medio, León XIV emitió estas reflexiones desde la tradicional ventana del Palacio Apostólico, tras concluir el rezo del Ángelus dominical. Allí instó a que el “bien del querido pueblo venezolano” prevalezca sobre intereses particulares en medio de la crisis. Subrayó que el proceso debe conducir a superar la violencia, avanzar en caminos de justicia, garantizar el estado de derecho estipulado en la Constitución venezolana y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, según recogió la agencia.

Durante su intervención, el Papa hizo hincapié en la necesidad de unir esfuerzos nacionales, exhortando a todos los sectores a construir juntos un futuro en paz, con colaboración, estabilidad y concordia. Enfatizó que esta reconstrucción debe prestar particular atención a los más vulnerables, señalando que la situación económica afecta especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza. De acuerdo con lo consignado por la fuente, León XIV reiteró la importancia de la protección social y de la solidaridad hacia quienes más sufren las consecuencias de la crisis.

El llamado del Pontífice incluyó una referencia explícita al contexto religioso. Invitó a los fieles a intensificar sus oraciones y aseguró estar acompañando espiritualmente al pueblo venezolano en estos momentos difíciles. Repitiendo la importancia de la intercesión de figuras religiosas centrales en la cultura venezolana, el Papa encomendó al país a la protección de la Virgen de Coromoto, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Estas figuras representan, subrayó, valores de esperanza y fortaleza en contextos complejos.

León XIV concluyó su mensaje reiterando la invitación a confiar en la paz divina. "Sigamos teniendo fe en el Dios de la paz", expresó el liderazgo católico de acuerdo con los reportes internacionales. El Papa también hizo alusión a las festividades navideñas, describiendo cómo la celebración puede ser una fuente de gozo y ánimo para continuar en el desarrollo personal y común. Además, recordó que el próximo 6 de enero tendrá fin el Año Jubilar de la Esperanza, con el cierre solemne de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, enmarcando su mensaje de esperanza en la tradición litúrgica. Finalmente, resaltó que el fundamento de la esperanza cristiana se encuentra en el misterio de la Encarnación, base central de la conmemoración navideña y de la fortaleza espiritual en medio de dificultades políticas y sociales.