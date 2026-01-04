Agencias

El líder de las milicias kurdas de Siria llega a Damasco para seguir negociando una posible integración nacional

Mazlum Abdi, máximo responsable de las Fuerzas Democráticas Sirias, retoma en la capital siria una ronda de diálogos clave tras varios aplazamientos, en medio de posturas enfrentadas sobre la incorporación formal de combatientes kurdos a las fuerzas estatales

El proceso de negociación para la reintegración nacional de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) ha experimentado numerosos retrasos y desencuentros entre las partes implicadas, según informó la agencia Firat. En medio de este contexto, el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, reanudó en Damasco los trabajos de diálogo encaminados a intentar una integración de este grupo en las estructuras estatales sirias, una cuestión que ha generado discrepancias sobre la manera de incorporar a los combatientes kurdos y las condiciones de autonomía en el noreste del país.

De acuerdo con Firat, Abdi llegó a la capital siria acompañado por Sozdar Haci y Sipan Hemo, altos mandos de las FDS, para mantener reuniones directas con representantes del gobierno. Fuentes próximas al encuentro indicaron que también participa el comandante estadounidense Kevin Lambert, quien se ha destacado como parte de la operación Resolución Inherente en la lucha internacional contra Estado Islámico. Esta presencia subraya la dimensión internacional que rodea a las discusiones y la influencia de actores externos en la evolución del conflicto sirio.

Las negociaciones, que han tenido múltiples interrupciones, se aplazaron recientemente tras un anuncio formal de las Fuerzas de Autodefensa el 29 de diciembre de 2025. La visita planeada de Abdi y su equipo a Damasco se pospuso en ese momento por lo que describieron como "problemas técnicos", sin precisar detalles adicionales, y fue reprogramada para una fecha posterior. No obstante, según publicó Firat, los contactos retomados esta semana han vuelto a poner el proceso en marcha; Abdi llegó el lunes tras señalar a principios de semana que el desplazamiento quedaba "aplazado de forma indefinida" como resultado directo de esas dificultades logísticas.

En el marco de los acercamientos actuales, la integración de las FDS sigue siendo fuente de divergencias. Desde el inicio del diálogo, la postura sostenida por las FDS es lograr una incorporación como bloque único dentro de los órganos de defensa sirios. Esta fórmula aseguraría la cohesión del grupo y un cierto grado de autoorganización regional para las fuerzas bajo el mando de Abdi. Frente a esta aspiración, las autoridades sirias, representadas en los diálogos por figuras como Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), han exigido una integración individualizada de los combatientes kurdos-árabes, con su redistribución entre distintas unidades de las Fuerzas Armadas nacionales. Esta propuesta implica disolver la estructura unitaria de las FDS y favorecer su inserción mediante absorciones individuales.

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores sirio rechazó la propuesta más reciente de las FDS de desarrollar un sistema administrativo descentralizado en Siria, opción que el bloque liderado por Abdi considera esencial para preservar cierto grado de autogobierno en la región noreste. Según detalló Firat, esta negativa, anunciada el viernes de la semana pasada, evidenció la resistencia oficial ante cualquier fórmula de autonomía o descentralización efectiva que pueda derivarse del resultado de las conversaciones.

La situación de las FDS y su futuro político y militar han adquirido una dimensión trascendente dentro del escenario sirio tras el debilitamiento de Estado Islámico en la región. Respaldadas por Washington y otras potencias occidentales durante las operaciones contra el grupo yihadista, las FDS quedaron al frente de una estructura militar y administrativa en amplias zonas del noreste, caracterizadas por una notable presencia kurda. Esta realidad configuró, según diversas fuentes recogidas por Firat, un factor de fricción constante con Damasco, que recela de la consolidación de hechos consumados en términos de autonomía política y militar.

Voceros próximos al entorno de Abdi recalcaron ante la prensa que la prioridad de su delegación es salvaguardar la integridad de los cuadros de las FDS, garantizar la seguridad de las zonas bajo su control y mantener una cadena de mando efectiva en cualquier escenario futuro de integración. Por su parte, intermediarios estatales han insistido, según consignó Firat, que la reintegración debe estar sujeta a la autoridad central, subordinando a las antiguas milicias dentro del régimen disciplinario y organizativo de las fuerzas regulares.

La mediación y el seguimiento internacional al proceso también han generado expectativas sobre la posibilidad de que Siria avance hacia soluciones políticas inclusivas después de años de conflicto interno. El resultado de estas tratativas influirá en la configuración territorial y política del noreste sirio, así como en las relaciones de las autoridades de Damasco con las poblaciones kurdas y con otros grupos representados dentro de las FDS, según reportó la agencia citada.

