Clavijo reúne este lunes a los portavoces parlamentarios para analizar la situación de los canarios en Venezuela

La comunidad canaria residente en Venezuela, compuesta por cerca de 60.000 personas, recibió este fin de semana una serie de pautas de seguridad debido a los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en el territorio venezolano y a la captura del presidente Nicolás Maduro. Según informó el Gobierno de Canarias, autoridades regionales activaron mecanismos de protección y contactaron con organizaciones isleñas presentes en el país, así como con la delegación canaria en Caracas, con el objetivo de brindar apoyo a los residentes y analizar la evolución de la crisis.

Tal como detalló el medio, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, convocó para este lunes a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Cámara regional, en una reunión prevista en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. El propósito de este encuentro consiste en examinar conjuntamente la situación de los canarios en Venezuela tras la escalada del conflicto y definir posibles actuaciones de apoyo o asistencia.

Según publicó la fuente oficial, el propio Clavijo expresó el sábado su inquietud por los acontecimientos registrados desde la madrugada, e insistió en que su Ejecutivo mantenía una comunicación continua con las entidades isleñas asentadas en Venezuela. El esfuerzo de coordinación también incluyó el contacto permanente con la delegación regional en la capital venezolana, con la finalidad de recabar información actualizada sobre la seguridad y el bienestar de los residentes canarios.

El medio consignó que, paralelamente al despliegue de bombardeos estadounidenses que afectaron zonas civiles y militares en Caracas, Miranda y La Guaira, el Gobierno de Canarias optó por emitir recomendaciones dirigidas a sus ciudadanos y descendientes residentes en el país latinoamericano. Entre las instrucciones principales se encuentra la sugerencia de evitar cualquier desplazamiento que no sea esencial y permanecer dentro de los domicilios mientras persista la incertidumbre.

De acuerdo con la información difundida, las autoridades regionales también llamaron a los isleños a comprobar que disponen de la totalidad de su documentación en vigor, como pasaportes y visados, y a mantenerla en un lugar seguro. Un apartado específico del comunicado alerta sobre el riesgo de fugas de gas u otros incidentes relacionados con explosiones tras los ataques, de ahí la recomendación de no encender fuego en las viviendas.

El Gobierno de Canarias recordó en su comunicación que cuenta con un plan de acción activo para asegurar el acceso a servicios sanitarios y alimentarios básicos a los canarios en el exterior. De acuerdo con el comunicado recogido por los medios, las personas en situación de especial vulnerabilidad disponen de la posibilidad de comunicarse con la delegación regional en Venezuela para notificar su situación y recibir la atención necesaria.

En complemento de las directrices canarias, el Ejecutivo reiteró que la protección consular de los ciudadanos españoles en el extranjero corresponde al Gobierno central. Para casos de emergencia, el medio señaló que la Embajada española en Venezuela pone a disposición la dirección de correo electrónico cog.caracas@maec.es y el teléfono consular 0424 209 02 64, número que desde el extranjero corresponde al +58 424 2090264.

La información facilitada por el Gobierno canario agrega que para dudas o consultas generales, las personas pueden llamar, si se encuentran en Venezuela, al +34 922 700 012 y desde Canarias al 012. En cuanto a canales digitales y de mensajería inmediata, el WhatsApp de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela responde en el número 0412 15000891, mientras que la delegada atiende en el número 0414 2471063 y la secretaria en el 0424 2229538. Para situaciones urgentes y requerimientos de información adicional, el teléfono 0212 267 11 55 permanece habilitado.

La situación abierta en Venezuela tras la intervención armada norteamericana y la captura de Maduro motivó que tanto autoridades canarias como entidades españolas reforzasen la cooperación para reducir los riesgos que enfrentan los ciudadanos canarios y sus descendientes. Desde la sede de gobierno autonómico se mantiene la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los acontecimientos, así como la disposición de recursos y canales de comunicación para atender cualquier contingencia.