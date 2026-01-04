Así han sido las paradisíacas Navidades de Chris Hemsworth y Elsa Pataky: de las islas Fiji a la bahía de Sídney

La celebración del aniversario de boda, que Chris Hemsworth y Elsa Pataky conmemoraron el 26 de diciembre en Fiji, marcó un episodio destacado en unas festividades donde la familia priorizó el reencuentro y la privacidad. En este contexto, la pareja no solo aprovechó la fecha señalada para festejar su unión de quince años, sino que integró a sus hijos en una experiencia alejada de compromisos laborales y rutinas habituales. El medio informó que estos días se caracterizaron por la convivencia cercana en un entorno tropical y relajado, integrado por palmeras y playas de arena blanca.

De acuerdo con la información publicada por varios medios y en las propias redes sociales de los actores, Chris Hemsworth y Elsa Pataky eligieron las islas Fiji como destino para iniciar las celebraciones navideñas en familia. Los días en el archipiélago se identificaron por la búsqueda de descanso, con actividades como salidas al mar, paseos en barco y momentos de tranquilidad compartidos con sus hijos. Según reportó el medio, distintas fotos y videos difundidos mostraron escenas de juegos en el agua y brindis al atardecer, acentuando la atmósfera serena que predominó en la estadía.

Fiji no solo fue escenario de la Nochebuena y la Navidad, sino también del aniversario de boda de la pareja, que quedó registrado en imágenes donde aparecen junto a sus tres hijos celebrando la ocasión. Tal como consignaron los medios y reflejaron sus publicaciones en redes sociales, los actores aprovecharon la estancia para desconectarse de su ritmo habitual y centrarse en la compañía mutua y familiar. El viaje, envuelto en un clima veraniego propio del hemisferio sur, enfatizó la vida cotidiana de la familia lejos del cine y los compromisos públicos.

Tras varios días en las islas, la familia Hemsworth-Pataky se trasladó a Australia para continuar las festividades. El medio reportó que recibieron el año nuevo a bordo de un yate en la bahía de Sídney, lugar que se convierte en un epicentro global durante la Nochevieja. Tal como mostraron en sus redes sociales, la pareja celebró junto a amigos y familiares, entre los que destacaron Liam Hemsworth y su prometida Gabriella Brooks. La noche del 31 de diciembre estuvo marcada por la presencia de música, baile y un ambiente marcadamente festivo.

Las imágenes difundidas, según publicó el medio, retrataron a la pareja y sus invitados participando en coreografías espontáneas y variados momentos de alegría mientras disfrutaban del espectáculo de fuegos artificiales que caracteriza al puerto de Sídney. La cubierta del yate se transformó en un espacio donde los asistentes compartieron risas, abrazos y brindis, reforzando la imagen de un evento familiar e íntimo pese al entorno exclusivo.

El medio detalló que, a lo largo de las celebraciones, las publicaciones de Chris Hemsworth y Elsa Pataky se centraron en la vida compartida con sus hijos, los amigos y los instantes de calma fuera del entorno de rodajes y del foco mediático. De este modo, aunque las imágenes resaltaran escenarios paradisíacos, la esencia del periodo vacacional giró alrededor de la familia y la tranquilidad, en contraste con el dinamismo habitual de la vida profesional de los actores.

Las postales compartidas durante estas festividades, según informaron los medios, recurrieron a la narración visual de pertenencia familiar y celebración en comunidad. El factor común en la documentación pública de sus vacaciones residió en la representación de costumbres sencillas, como los paseos en barco, los juegos en la playa y los brindis familiares, contribuyendo a mostrar una vertiente menos expuesta de la vida de dos figuras públicas usualmente asociadas al trabajo cinematográfico y la promoción internacional.

En las publicaciones difundidas, la pareja transmitió mensajes e imágenes que ponían en primer plano la importancia de los encuentros personales y del tiempo compartido con los seres queridos, relegando a un segundo plano los ambientes de lujo en los que se desenvolvieron parte de sus vacaciones. Según reportó el medio, tanto en Fiji como en la bahía de Sídney, estas celebraciones estuvieron definidas por un ambiente distendido que reunió a familiares y amigos próximos, reforzando el carácter íntimo e informal de las fiestas navideñas y de año nuevo experimentadas por los actores.