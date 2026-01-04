Alianza Verde acusa a Trump de violar la legalidad internacional en Venezuela y de poner en riesgo la paz y el clima

La declaración pública de Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, incluyó un señalamiento directo a la respuesta europea. Según el comunicado, López de Uralde lamentó que la Unión Europea haya permanecido pasiva ante lo que calificó como una agresión por parte de Estados Unidos en Venezuela, tras la detención considerada ilegal de Nicolás Maduro. El comunicado de Alianza Verde sostiene que la operación lanzada por Estados Unidos en Caracas, de acuerdo con la información de este domingo, constituye “una clara violación de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas”. Tal como consignó el comunicado, el presidente Donald Trump fue acusado de actuar al margen del principio de no injerencia y de perpetrar acciones que atentan contra la soberanía de Venezuela, a la vez que representan, bajo la óptica de la organización, una amenaza para la paz mundial.

El texto, según reportó Alianza Verde y difundió la prensa, señala que las declaraciones emitidas por Trump al día siguiente de la detención de Maduro ponen de manifiesto que la operación tiene como objetivo el control de los recursos venezolanos, en particular el petróleo. La organización afirma que el mandatario estadounidense explicitó su interés en administrar el petróleo venezolano a través de empresas estadounidenses, lo cual representa, para ellos, un peligro ambiental dentro del escenario internacional actual. Alianza Verde sostiene que esta estrategia complica la transición fuera de los combustibles fósiles y obstaculiza los plazos globales hacia la descarbonización de la economía.

Desde la óptica del grupo ambientalista, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no se reduce a un asunto de relaciones internacionales o disputas por la soberanía, sino que alcanza dimensiones sociales y ambientales más profundas. La organización alerta sobre graves posibles consecuencias sociales, políticas y ambientales, al identificar las acciones estadounidenses como un riesgo tanto para la estabilidad global como para los avances en la protección del clima. Según las declaraciones recogidas y publicadas por Alianza Verde, este tipo de intervenciones militares tienen un potencial desestabilizador y pueden provocar una escalada de tensiones internacionales.

Según informó Alianza Verde, la conferencia de prensa de Trump tras la detención de Maduro mostró, a su juicio, la naturaleza extractivista de la operación y remarcó que “la intención de controlar Venezuela y su petróleo, a través de empresas estadounidenses, constituye un peligro ambiental y una nueva piedra en el camino hacia el abandono de los combustibles fósiles”. Este comunicado enfatiza la urgencia de dejar atrás los combustibles fósiles “no sólo por una cuestión ecológica, sino también como un paso importante para la paz global”.

En el mismo documento, López de Uralde criticó que la Unión Europea, en palabras de Alianza Verde, “ya dejó el liderazgo en materia climática”. La organización argumenta que las recientes políticas europeas reflejan retrocesos en la lucha climática, permitiendo avances favorables a los intereses de “determinados sectores y lobbies y a los Estados Unidos”. De acuerdo con el mismo comunicado, Trump buscaría fortalecer la industria petrolera estadounidense frente a la “inacción” europea, lo que reaviva la confrontación global en torno a los combustibles fósiles.

En la evaluación de Alianza Verde, Estados Unidos actúa en Venezuela transgrediendo normas internacionales y violando la Carta de las Naciones Unidas, lo cual consideran representa una amenaza tanto para el equilibrio político internacional como para el medioambiente. Las consecuencias, según el comunicado citado en los medios, se proyectan más allá de la esfera venezolana y pueden provocar efectos en cadenas energéticas, mercados internacionales de petróleo y políticas de transición ecológica. La organización reitera que la única vía hacia la paz global y la reducción de conflictos geopolíticos por recursos naturales recae en el abandono progresivo de los combustibles fósiles.

Alianza Verde enfatiza la urgencia de redefinir los enfoques internacionales sobre gestión energética y política exterior, focalizando la paz y la protección ambiental como ejes centrales. Esta postura, publicada en su comunicado, incorpora una lectura crítica sobre la actuación de los organismos multilaterales al considerar insuficiente su respuesta ante lo que consideran una vulneración flagrante de normativas internacionales en el caso venezolano. Todo esto, según lo difundido por Alianza Verde y reportado en el comunicado, aumenta la presión sobre instancias diplomáticas y ambientales en un escenario internacional ya marcado por tensiones.