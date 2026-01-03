Venezuela rechaza las "insolentes" declaraciones de Macron tras la captura de Maduro por EEUU

La advertencia del Gobierno de Venezuela sobre posibles acciones diplomáticas tras las declaraciones de Emmanuel Macron marca un nuevo episodio en la relación entre Caracas y París, luego de la detención de Nicolás Maduro en una operación militar dirigida por Estados Unidos. Según consignó Europa Press, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano expresó su rechazo categórico ante lo que calificó como una intromisión de Francia en los asuntos internos del país, después de que Macron celebrara la "liberación" de Venezuela y llamara a una transición liderada por el opositor Edmundo González.

De acuerdo con Europa Press, el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sostiene que las declaraciones del presidente francés constituyen “una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano”. La Cancillería venezolana justificó su rechazo afirmando que la posición expresada por Macron demuestra, a juicio de Caracas, un profundo desconocimiento sobre la situación política y las instituciones del país. El texto recalca el argumento de que en Venezuela se ejerce la soberanía nacional y que las instituciones y el gobierno de Nicolás Maduro obedecen a la voluntad popular y el marco constitucional vigente.

Tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro, Macron difundió un comunicado oficial en el que afirmó: “El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo. Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo”. Además, expuso el deseo de que la transición hacia la democracia se lleve adelante de forma “pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”, e instó a que Edmundo González, elegido presidente en 2024, pueda asegurarlo lo antes posible, publicó Europa Press.

En respuesta a esta postura francesa, las autoridades venezolanas advirtieron que evaluarán las relaciones bilaterales y adoptarán medidas diplomáticas que consideren pertinentes. Caracas remarcó en su pronunciamiento la legitimidad de sus instituciones y el ejercicio pleno de la soberanía, alegando que los comentarios de Macron constituyen una desinformación sobre la realidad del país. Según Europa Press, la Cancillería venezolana destacó el control sobre los recursos naturales y la legitimidad de las autoridades actuales como expresión de la voluntad del pueblo.

Mientras tanto, desde el gobierno francés, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, también hizo públicas sus críticas tanto al gobierno de Maduro como a la intervención militar estadounidense. En un mensaje difundido en su cuenta en X, Barrot afirmó: “La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos deciden su futuro”. El funcionario francés subrayó la responsabilidad especial que tienen las naciones miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en el mantenimiento de la paz global y advirtió sobre las consecuencias negativas de este tipo de acciones para la seguridad internacional.

Europa Press informó también que, según Barrot, Francia se reconoce preparada por las lecciones de la historia para afrontar escenarios similares, aunque reitera su alineamiento con la Carta de Naciones Unidas como guía principal para la acción internacional. La postura oficial del Ejecutivo francés sostiene el respeto a la soberanía como principio inalterable del derecho internacional, al tiempo que critica la violencia empleada en la incursión militar.

Diversos sectores políticos franceses han manifestado sus posiciones sobre la situación en Venezuela. Desde la oposición de extrema derecha, Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional, expresó fuertes críticas al gobierno de Maduro al tildarlo de “comunista, oligárquico y autoritario”. Sin embargo, Le Pen se pronunció también contra el cambio de régimen impulsado por Estados Unidos, justificando su repudio en la inviolabilidad y sacralidad de la soberanía estatal, independientemente de otros factores como el poder o el tamaño del país involucrado, reportó Europa Press.

Otros sectores de la política francesa han manifestado rechazo al posicionamiento del presidente Macron frente a estos acontecimientos. Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La Francia Insumisa, cuestionó abiertamente que la postura de Macron represente el sentir de Francia y aseguró: “Nos avergüenza. Abandona el derecho internacional. Un día sombrío para nuestro país”. Mélenchon participó en una manifestación en París para protestar por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y denunció desde sus redes sociales lo que calificó como el “secuestro” de Maduro y su esposa, así como la ocupación de los recursos petroleros del país sudamericano por parte de Washington.

Según recopiló Europa Press, las reacciones en Francia abordan distintas perspectivas sobre la legitimidad del gobierno venezolano, el uso de la fuerza y el papel de actores extranjeros en la definición del futuro político del país. Mientras el Ejecutivo francés aboga por una transición bajo liderazgo opositor y critica el historial de Maduro, mantiene reservas respecto a la legitimidad de las acciones militares extranjeras.

Por parte de Venezuela, la respuesta oficial da cuenta de un cierre de filas en torno al discurso de soberanía nacional y autodeterminación, sin admitir legitimidad en la intervención internacional ni en los pronunciamientos de jefes de Estado extranjeros sobre la vida política interna. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en su declaración recogida por Europa Press, reiteró su rechazo a cualquier intromisión y notificó que se reserva el derecho de adaptar su política exterior de acuerdo a la situación con Francia.

A la luz de los acontecimientos, tanto la política interna francesa como las relaciones bilaterales entre Venezuela y Francia entran en una fase de incertidumbre, marcada por la tensión diplomática y un debate internacional sobre los principios de soberanía y no intervención, según el seguimiento de Europa Press a este episodio. Las declaraciones cruzadas perfilan una situación de fuerte polarización y un panorama abierto en el escenario internacional.