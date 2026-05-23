Cannes (Francia), 23 may (EFE).- Este es el listado completo del palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes, decidido por un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-Wook:

-- Palma de Oro: 'Fjord', de Cristian Mungiu.

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-- Gran Premio: 'Minotauro', de Andrei Zviaguintsev.

-- Premio ex aequo a la Mejor Dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo, por 'La bola negra', y Pavel Pawlikowski, por 'Fatherland'.

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-- Premio al Mejor Guion: Emmanuel Marre, por 'Notre Salut'.

-- Premio del Jurado: Das Geträumte Abenteuer' ('The Dreamed Adventure'), de Valeska Grisebach..

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-- Premio a Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por 'Soudain'.

-- Premio a Mejor Actor: Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por 'Coward'.

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-- Cámara de Oro a la mejor ópera prima: 'Ben'Imana', de Marie Clementine Dusabejambo.

-- Palma de Oro al mejor cortometraje: 'Para los contrincantes', de Fedrico Luis. EFE

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