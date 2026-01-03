Pellegrini: "El puesto de entrenador del Real Madrid exige ganar, golear y gustar, las tres cosas"

Manuel Pellegrini hizo énfasis en la relevancia de suplir bajas como la de Isco, Amrabat y Abde dentro del Betis en vísperas del encuentro contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El entrenador subrayó que, para sumar puntos en el estadio madrileño, la clave residirá en el desempeño colectivo del conjunto verdiblanco. Según informó Europa Press, Pellegrini considera que su equipo cuenta con los elementos necesarios para afrontar ausencias y pidió centrarse en lo que los presentes puedan aportar en el campo.

En declaraciones previas al enfrentamiento, Pellegrini se refirió a la exigencia que representa el banquillo del Real Madrid, club al que se enfrentan este domingo. El medio Europa Press detalló que el técnico calificó ese puesto como una función que pide resultados, espectáculo y buen fútbol de manera constante. "El puesto de entrenador del Real Madrid exige ganar, golear y gustar, las tres cosas", declaró el técnico en rueda de prensa. Además, compartió su confianza en la capacitación de Xabi Alonso para dirigir en tales circunstancias. Explicó que "tuve la fortuna de ser el técnico que llevó a Xabi Alonso al Real Madrid", y remarcó que, con su trayectoria y experiencia adquirida en la élite, considera que Alonso está "absolutamente preparado" y cuenta con la madurez necesaria para enfrentar los retos que implica estar al frente de un equipo de esas características.

El entrenador chileno, según publicó Europa Press, destacó que enfrentar al Real Madrid siempre representa el máximo nivel de exigencia. Recordó su propio paso por el club blanco, cuando el equipo sumó 96 puntos, entonces la mejor marca del club en LaLiga, pero remarcó que, incluso con ese récord, la institución sigue pidiendo más. Reafirmó que el objetivo inmediato del Betis es ganar al Real Madrid, insistiendo en que "el partido siguiente es el más importante". También expresó el deseo de alcanzar posiciones elevadas tanto en la liga como en las otras competiciones en las que participa el Betis.

Respecto a la ausencia del francés Kylian Mbappé en el Madrid, Europa Press consignó que Pellegrini consideró que el club blanco tiene recursos para reemplazar cualquier baja a lo largo de la temporada. Utilizó esa referencia para comparar con la situación de su propio equipo, que tampoco podrá contar con figuras como Isco, Amrabat y Abde. Enumeró que "los que están son los indicados para sacar el partido adelante", y defendió que la posibilidad de sumar en el Bernabéu dependerá de lo que el equipo logre en el terreno de juego.

Sobre el estado de Isco, el técnico informó que el jugador se encuentra trabajando en la recuperación con los fisioterapeutas del club. De acuerdo con Europa Press, Pellegrini lo definió como un futbolista mentalmente maduro, capaz de superar situaciones adversas, y mostró expectativas de que el malagueño pueda regresar tan pronto como sea posible. Aun así, no especificó una fecha para su regreso y afirmó que el equipo tendrá que adaptarse y lograr victorias en ausencia del jugador, destacando que el cuerpo médico trabaja para acelerar su recuperación.

Al abordar las opciones para suplir a Isco, Pellegrini mencionó a Giovani Lo Celso, resaltando su relevancia dentro de la plantilla, tanto si Isco está presente como si no. La prolongación de la baja del malagueño incrementa la responsabilidad de Lo Celso en el equipo, aunque también valoró el rendimiento positivo de Pablo Fornals en esa posición, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. El entrenador consideró que Gio tendrá la oportunidad de fortalecer su aporte en el campo.

Por otro lado, la situación física de Antony quedó aclarada por el entrenador, quien confirmó que el brasileño se perdió una sesión de entrenamiento por molestias menores pero ha trabajado con normalidad el resto de la semana y forma parte de la convocatoria para el compromiso contra el Real Madrid.

En relación al mercado de invierno, Pellegrini no cerró la puerta a la incorporación de refuerzos, aunque especificó que ello estaría supeditado a posibles salidas dentro del plantel y a consideraciones económicas. "Una cosa es traer un nombre nuevo y la otra es traer un refuerzo. Para traer un refuerzo hay que desprenderse de algún jugador importante, hay que pagar el dinero", destacó el entrenador, citado por Europa Press. Subrayó que la ambición y el afán por mejorar forman parte del ADN del Betis, aunque jugar seis temporadas consecutivas en competiciones europeas y mantenerse en las tres competiciones nacionales e internacionales representa un desafío considerable dentro de las limitaciones económicas existentes.

Consultado sobre el posible traspaso de 'Chimy' Ávila al Getafe, Pellegrini explicó que el jugador sigue entrenando con intensidad y sigue siendo considerado parte de la plantilla. Añadió que una posible salida depende de la necesidad de vender, y enfatizó la importancia de buscar refuerzos con perfil adecuado, en caso de que el equipo requiera potenciar alguna línea, como ocurrió anteriormente con los fichajes de Antony y el Cucho.

Finalmente, Europa Press recogió las impresiones de Pellegrini sobre el regreso a la actividad después del receso navideño, señalando que detecta un grupo comprometido y enfocado en lograr un buen resultado en el Bernabéu, pese a las celebraciones recientes de Navidad, Fin de Año y Reyes. El entrenador insistió en la dificultad de jugar en el estadio madridista, aunque mostró confianza en las posibilidades del Betis para imponer su estilo de juego y buscar la sorpresa ante el líder del campeonato.