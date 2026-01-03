Núñez dice que "tras años de asesinatos, torturas y el éxodo de millones de venezolanos, se abre un tiempo de esperanza"

Las declaraciones de Paco Núñez en la red social ‘X’ incluyeron un reconocimiento a los venezolanos exiliados y a los líderes opositores que, según sus palabras, encarnan la alternativa hacia la democracia. El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha expresó su respaldo total a “la Venezuela libre y a la alternativa que representan Edmundo González y María Corina Machado” y defendió que “solo la democracia traerá la paz y el futuro que Venezuela merece”. Al compartir este mensaje, Núñez hizo referencia a los actos de denuncia del régimen de Nicolás Maduro y a las manifestaciones de apoyo organizadas en los últimos años junto a venezolanos fuera de su país.

Según publicó Europa Press, Núñez afirmó que tras un largo periodo de dictadura, represión, asesinatos, torturas, hambre y un éxodo masivo de ciudadanos, Venezuela afronta una nueva etapa caracterizada por un clima de esperanza. El líder castellanomanchego destacó el cambio de contexto en el país sudamericano, marcado por lo que consideró como una de las noticias más relevantes en los últimos años: la caída del régimen de Maduro. Núñez vinculó esta transición a un proceso orientado hacia la libertad, subrayando la necesidad de que se respeten los resultados electorales y el liderazgo de quienes vencieron en las urnas.

El dirigente autonómico aseguró que el Partido Popular lleva años alertando internacionalmente sobre las condiciones de vida bajo el régimen de Maduro, señalando que durante ese tiempo han trabajado desde la oposición para dar visibilidad a la situación del pueblo venezolano. Núñez defendió su labor manifestándose “junto a los venezolanos en el exilio por la libertad”, según reportó Europa Press, y criticó el “silencio cómplice” y los apoyos manifestados por algunos dirigentes españoles a la administración chavista.

Europa Press detalló que para el presidente regional del PP, Venezuela demanda “una transición democrática y un futuro en libertad”. Núñez remarcó la importancia de que el relevo político y social esté liderado por quienes obtuvieron la victoria en los comicios más recientes, entre los que citó a Edmundo González y María Corina Machado, considerados referentes de la alternativa democrática. Reiteró su apoyo a los procesos democráticos y a los actores políticos opositores, insistiendo en que la única vía para restaurar la paz y la prosperidad en Venezuela pasa por una transición genuina hacia la democracia.

En su mensaje en‘X’, Núñez abordó también la crisis humanitaria sufrida durante los últimos años por la población venezolana, apuntando que “tras años de asesinatos, torturas y el éxodo de millones de venezolanos, se abre un tiempo de esperanza”. Según informa Europa Press, el político regional puso de relieve tanto la magnitud del sufrimiento como la necesidad de establecer mecanismos que permitan garantizar los derechos fundamentales, el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Durante sus declaraciones públicas, el dirigente del PP de Castilla-La Mancha insistió en que la comunidad internacional y las fuerzas políticas españolas deben permanecer alertas ante cualquier intento de bloquear el proceso de transición. Núñez destacó el papel por desempeñar de los partidos democráticos españoles en la defensa del Estado de derecho, al tiempo que animó a respaldar las aspiraciones de la sociedad venezolana por recuperar las instituciones y avanzar hacia la reconciliación nacional. De acuerdo con Europa Press, el presidente del PP regional concluyó su intervención expresando que “con prudencia y esperanza” apoya plenamente los esfuerzos que se están haciendo para “abrir una etapa de esperanza” en Venezuela después de los años de crisis y represión.