La UE pide "moderación" y respeto al derecho internacional tras los ataques de EEUU en Venezuela

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, transmitió su preocupación por la seguridad de los ciudadanos europeos en Venezuela luego de los recientes bombardeos estadounidenses en Caracas. Según informó el medio, Bruselas considera prioritaria la protección de los europeos en la región y mantiene un seguimiento constante de la situación.

Tal como publicó la fuente, Kallas realizó un exhorto público en la red social X solicitando a todas las partes implicadas que observen los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas a raíz de los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos en la capital venezolana. En palabras de la funcionaria, "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación".

El medio detalló que la diplomática europea reiteró la postura de la Unión Europea respecto al gobierno de Venezuela, al afirmar que el presidente Nicolás Maduro "carece de legitimidad", posición sostenida de manera continua por la UE. Además, Kallas enfatizó la necesidad de avanzar hacia una "transición pacífica" hacia un gobierno de carácter democrático en el país.

De acuerdo con la información difundida, la representante europea indicó también que ha entrado en contacto con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como con la embajadora de la Unión Europea en Caracas para coordinar acciones y monitorear el desarrollo de la crisis. Kallas subrayó que la seguridad y protección de los ciudadanos de la Unión Europea es la máxima prioridad para las instituciones comunitarias en el contexto de la escalada en Venezuela.

Según consignó el medio, la responsable de la diplomacia europea insistió en la importancia de la moderación por parte de todos los actores involucrados y reiteró el llamado inicial a respetar el marco normativo internacional vigente, al tiempo que mantuvo el seguimiento de los hechos a través de canales diplomáticos. El mensaje en X refleja la postura oficial de Bruselas y sus preocupaciones ante el incremento de tensiones en el país sudamericano tras los ataques estadounidenses.

La situación en Venezuela se mantiene bajo la atenta observación de las autoridades europeas, que, según reportó la fuente citada, han intensificado los contactos a nivel diplomático para salvaguardar a los ciudadanos europeos presentes en el área, considerando la volatilidad derivada de los recientes acontecimientos.