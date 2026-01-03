Jamenei reconoce el malestar por la situación económica en las protestas pero advierte de una "guerra blanda"

Durante un encuentro con familiares del general Qassem Soleimani, el ayatolá Alí Jamenei expresó que las recientes protestas en Irán tienen origen en un descontento económico compartido por diversos sectores, incluidos los empresarios. Según informó la agencia de noticias oficial IRNA y recogió el medio Europa Press, Jamenei remarcó que esta inquietud encuentra fundamento en la devaluación de la moneda nacional, la falta de estabilidad en los tipos de cambio y la sensación de incertidumbre para los negocios en el país. A raíz de esto, enfatizó que tanto el presidente como otros altos cargos del gobierno están implicados activamente en la búsqueda de soluciones a estos retos económicos.

De acuerdo con Europa Press, Jamenei, líder supremo de la República Islámica, admitió que el malestar económico representa un problema real que las propias autoridades han reconocido. Sin embargo, planteó que las protestas no surgen solamente de las dificultades internas, sino que son objeto de manipulación externa en el contexto de lo que denominó una “guerra blanda”. En este sentido, el dirigente iraní subrayó la existencia de influencias extranjeras interesadas en aprovechar las tensiones internas para desestabilizar el régimen.

Durante su intervención, Jamenei delineó una distinción entre la protesta legítima y lo que calificó como disturbios. “La protesta está justificada, pero no es lo mismo protestar que los disturbios”, afirmó, según consignó Europa Press. Dirigiéndose directamente a los manifestantes, los instó a expresar sus inquietudes de manera clara, mientras desalentó a quienes propician actos violentos o la desestabilización con fines destructivos. Para el ayatolá, “es absolutamente inaceptable que un grupo con objetivos de destrucción y desestabilización del país se posicione tras empresarios de fe, reales y revolucionarios para aprovecharse de sus protestas”, frase reportada también por Europa Press.

Jamenei señaló a Estados Unidos como uno de los factores externos responsables de la escalada en los tipos de cambio y de la depreciación de la moneda iraní, afirmando que existen “mercenarios del enemigo” que se infiltran entre los empresarios y manifestantes, promoviendo consignas antiislámicas, antiiraníes y en contra de la República Islámica, según detalló Europa Press. El líder supremo advirtió repetidamente sobre la estrategia de los adversarios extranjeros, indicando que “el enemigo no descansa y aprovecha todas las oportunidades”, y describió estos intentos de influencia como parte de un complot dirigido a desestabilizar el país.

Frente al desafío planteado por esta llamada guerra blanda, Jamenei instó a no permanecer indiferentes ante la propagación de rumores y la rumorología externa. Según Europa Press, insistió en que lo esencial es mantener la unidad y evitar que las tensiones internas sean instrumentalizadas con fines desestabilizadores. En sus palabras, “si Alá quiere, pondremos al enemigo de rodillas con éxito divino”.

En cuanto al trasfondo económico, el líder religioso iraní reiteró que la situación de los empresarios afectados por la volatilidad de la moneda representa una realidad que no puede ignorarse. Europa Press recogió que Jamenei reconoció la veracidad de las dificultades señaladas por quienes buscan desarrollar actividades comerciales, atribuyendo estos obstáculos tanto a factores internos como a la interferencia de actores externos.

En la reunión celebrada en el Centro Religioso Imán Jomeini de Teherán, Jamenei insistió en la importancia de distinguir entre el derecho a la protesta y el recurso al desorden y la desestabilización. Desde su perspectiva, los disturbios carecen de fundamento legítimo y sirven a intereses ajenos a la nación iraní. Según los detalles difundidos por Europa Press, Jamenei sostuvo que la coyuntura actual requiere vigilancia frente a las estrategias de desinformación y manipulación promovidas por potencias extranjeras.

Europa Press también indicó que el líder reafirmó su denuncia hacia la actuación de los “enemigos”, a quienes acusó de aprovechar cada ocasión para exacerbar el malestar social y económico en Irán. En línea con esta advertencia, Jamenei destacó que las autoridades continúan trabajando en la resolución de los desafíos económicos, aunque advirtió sobre la necesidad de proteger la estabilidad social y política frente a los intentos de intervención extranjera.

El mensaje de Jamenei, consignado por Europa Press, se da en un contexto de movilizaciones en distintas ciudades iraníes, donde la ciudadanía ha expresado inquietud frente al incremento del costo de vida y la depreciación constante de la moneda nacional. Las declaraciones del ayatolá, dirigidas tanto a la sociedad iraní como a los actores internacionales, buscan remarcar la posición del liderazgo de la República Islámica frente a las protestas, así como alertar sobre la influencia de factores externos en el agravamiento de la situación interna.