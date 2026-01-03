Ilia Topuria emite un comunicado en el que desmiente haber sido llamado a declarar por violencia de género

Ilia Topuria afirma que durante cuatro meses no ha podido ver a su hija, a pesar de múltiples intentos para lograrlo, lo que le preocupa especialmente por el impacto que la exposición mediática está teniendo sobre la menor. Esta situación se produce en el marco de su proceso de divorcio y un conflicto familiar y administrativo relacionado con un viaje al extranjero de su hija, fruto de su relación con su expareja Giorgina Uzcategui. Según informó el medio original, este sábado, Topuria emitió un comunicado en el que rechaza cualquier implicación en casos de violencia de género, aclarando que su comparecencia ante la justicia responde exclusivamente a cuestiones familiares y no guarda relación con delitos de esta naturaleza.

De acuerdo con la información recogida por la prensa, el luchador señaló que nunca ha sido llamado a declarar por violencia de género y aclaró que el titular que lo relacionaba con ese tipo de delito se modificó posteriormente por no corresponderse con la realidad del procedimiento. Topuria explicó que este episodio legal surge tras semanas de negociación durante su proceso de divorcio, y que tras negarse a aceptar lo que él califica como “pretensiones económicas fuera de toda lógica”, se interpuso una denuncia por malos tratos en su contra. El deportista sostiene que, antes de la denuncia, recibió amenazas relacionadas con este asunto.

El comunicado de Topuria, difundido según detalló la prensa nacional, remite al estado actual de la denuncia, apuntando que está siendo analizada por la justicia y rechazando ofrecer detalles adicionales, a la espera de lo que determinen los tribunales. El luchador hispano-georgiano resaltó la importancia de proteger a su hija en este contexto judicial, mostrando preocupación por la posible repercusión que pueda tener la mediatización del caso en la menor.

Topuria también denunció, según relató el medio citado, la publicación y viralización de lo que califica como “fake news” y titulares engañosos, que en su opinión tienen el objetivo de generar clics a través de información inexacta y no contrastada. El deportista señaló que, si bien comprende que la vida de una figura pública está sujeta a un escrutinio permanente, considera inaceptable que se vulneren los principios de protección hacia menores involucrados en procedimientos judiciales.

Durante su mensaje, Topuria agradeció el trato recibido por la mayoría de los medios en el transcurso de su carrera y solicitó que, respecto a su caso, los periodistas se limiten a informar exclusivamente sobre los hechos. Enfatizó su postura al afirmar que “la verdad solo tiene un camino”.

El luchador reconoció que atraviesa una etapa delicada, en la que su vida personal ha ocupado el foco de la atención pública por motivos ajenos al deporte. A pesar de estas circunstancias, aseguró confiar plenamente “en Dios, en la justicia y en las personas”. Expresó también su deseo de poder reencontrarse lo antes posible con su hija Giorgina y subrayó, según la cobertura periodística, que tanto ella como su hijo Hugo son “las dos cosas más importantes” de su vida.

El comunicado emitido por Topuria surge tras la polémica generada en medios de comunicación tras difundirse titulares que le vinculaban con un delito de violencia de género, posteriormente rectificados al no corresponderse con los hechos consignados en el proceso judicial. El deportista remarcó que la denuncia presentada contra él se enmarca en el contexto de desacuerdos económicos y personales derivados de la separación con su expareja, y que el proceso judicial sigue su curso.

Durante el conflicto, la falta de contacto entre Topuria y su hija se ha prolongado durante meses, situación a la que el luchador ha intentado buscar solución realizando numerosos intentos de encuentro, según reiteró en su mensaje reproducido por la prensa. El deportista alertó también sobre los riesgos que implica la difusión de información no verificada tanto para su entorno personal como para la salud emocional de su hija.

Por último, Topuria insistió en la necesidad de que los medios aborden este tipo de situaciones respetando los derechos de las personas implicadas, en especial de los menores, y reiteró su agradecimiento a quienes, según la cobertura periodística, han mostrado respeto hacia su situación.