Experta alerta de que los juguetes con luz láser pueden quemar la retina sin que los niños sientan dolor

Las lesiones provocadas por juguetes con haz lumínico pueden pasar desapercibidas por la ausencia de dolor en el momento en que se generan, pero pueden conllevar consecuencias severas para la visión infantil. Esta advertencia cobra particular relevancia al elegir regalos en ocasiones como la Navidad, cuando suele aumentar el uso de este tipo de productos. Según detalló el medio Europa Press, la especialista en salud visual Ainhoa de Federico advirtió que los juguetes con láser tienen la capacidad de quemar la mácula y dañar la retina, sin que los menores experimenten dolor durante la exposición.

Europa Press publicó que De Federico, directora del Diplomado de Coach Visual y autora del método ‘Volver a ver claro’, señaló el riesgo asociado a distintos juguetes equipados con láser, como punteros, espadas y pistolas con mirilla láser. Explicó que el daño puede producirse especialmente porque el ojo humano no detecta de manera eficaz la luz azul o violeta, dada su menor sensibilidad a estos colores, mientras que tiende a rechazar el láser rojo o verde. No obstante, aclaró que todo tipo de láser representa un riesgo considerable, sin distinción de color.

El medio consignó que la especialista amplió el foco de atención hacia otros objetos de juego, cuyos impactos físicos pueden tener secuelas significativas en la salud visual de los niños. Ballestas, dardos y pistolas de balines pueden causar traumatismos oculares, aumentar la presión intraocular o producir cataratas. De Federico aconsejó que, si estos artículos ya se encuentran en casa, se debe comprobar que cuenten con la autorización otorgada por la normativa europea de seguridad, así como proporcionar gafas de protección a los menores mientras los manipulan.

En cuanto al manejo de fuegos artificiales, Europa Press reportó que la experta enfatizó en que solo los adultos deberían utilizarlos, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y fuera del alcance de los niños. Subrayó que cada año las salas de urgencias reciben numerosos casos de lesiones graves como traumatismos y quemaduras en la córnea, desprendimientos de retina e incluso estallido del globo ocular, todos ellos derivados de accidentes ocasionados por estos artefactos.

Según publicó Europa Press, De Federico recomendó supervisar de manera continua el uso de todos los juguetes, incluyendo aquellos que giran, como muñecas, helicópteros de juguete y ‘spinners’. Señaló la importancia de verificar que estos productos cumplan con los estándares de seguridad cuando corresponda, ya que, de no detectarse aristas peligrosas o elementos inseguros, no deberían representar un peligro. También sugirió que las partes puntiagudas o cortantes sean cubiertas para prevenir lesiones.

Para ofrecer mayor orientación a padres y cuidadores a la hora de escoger juguetes seguros, la experta delineó tres criterios esenciales: primero, comprobar la presencia del sello CE, que certifica que el artículo acata los requisitos mínimos de seguridad establecidos en Europa; segundo, asegurarse de que el producto sea apto para la edad del niño según indica el fabricante; y tercero, seguir con rigor las instrucciones relacionadas tanto con el ensamblaje como con el uso del juguete.

De acuerdo con Europa Press, De Federico resaltó que las necesidades visuales y el perfil de riesgo cambian dependiendo de la edad infantil. Un juguete considerado seguro para un niño de 10 años podría entrañar riesgos para uno más pequeño, de cinco años. Sostuvo que los traumatismos oculares pueden repercutir a largo plazo, desarrollando patologías como cataratas o glaucoma incluso años después del accidente inicial.

“Hasta con los párpados cerrados es posible sufrir daños irreparables, al punto de provocar ceguera total. Los párpados actúan con rapidez, pero no son infalibles”, puntualizó la especialista, según recogió Europa Press, al evidenciar la facilidad con la que pueden ocurrir lesiones de gravedad.

Frente a la existencia de estos riesgos, De Federico manifestó que prohibir el juego no es la solución, sino realizar una supervisión atenta y garantizar condiciones adecuadas de seguridad. En situaciones donde se produzca cualquier tipo de traumatismo ocular, recomendó acudir de forma inmediata a los servicios de urgencias oftalmológicas, mantener controles con el especialista y complementar los cuidados con ejercicios y estimulación visual a través de un coach especializado en visión.

La especialista, citada por Europa Press, puso el énfasis en la vigilancia durante el juego y en la adopción de medidas proactivas por parte de los adultos para prevenir accidentes y preservar la salud visual de los menores frente a los peligros vinculados con determinados juguetes.