El ala-pívot Amar Alibegovic refuerza al Coviran Granada hasta final de temporada

Procedente del baloncesto italiano, el deportista italo-bosnio llega al conjunto andaluz tras desvincularse del Trapani Shark y aportar experiencia tras su paso por ligas como la turca, la adriática y la estadounidense

El rendimiento del ala-pívot Amar Alibegovic durante su paso por la selección de Bosnia, donde registró una media de 13 puntos en sus dos últimos compromisos clasificatorios para el Mundial, marca uno de los hitos recientes en su trayectoria antes de incorporarse al Coviran Granada. Según detalló el club andaluz en un comunicado reproducido por su página web este sábado, la dirección técnica decidió reforzar el plantel con el deportista italo-bosnio hasta el final de la presente temporada.

Tal como consignó el Coviran Granada, Alibegovic, de 30 años y 2,06 metros de estatura, formalizó su llegada tras desvincularse recientemente del Trapani Shark, equipo perteneciente a la primera división italiana. La entidad explicó que el jugador cuenta con ciudadanía italiana y pasaporte bosnio, aunque nació en Estados Unidos. El equipo granadino, actualmente bajo las órdenes de Ramón Díaz, apuesta porque la experiencia internacional acumulada por el ala-pívot potencie el rendimiento colectivo en la fase decisiva del torneo.

El historial profesional del nuevo fichaje abarca distintos escenarios europeos y estadounidenses. Antes de su paso por el club siciliano, donde sumó dos temporadas y media, Alibegovic militó en la primera división de Turquía con el Cagdas Bodrum, compitió en la Liga Adriática con el Cedevita y sumó experiencia en la liga italiana con los conjuntos Segafredo Bologna y Calze Pompea Roma. Según comunicó el club a través de su nota de prensa, la etapa formativa del jugador incluyó su participación en la División I de la NCAA con los Red Storm de la Universidad de St. John’s.

La mayor parte del desarrollo profesional de Alibegovic se produjo en territorio italiano, aunque, según informó el Coviran Granada, fue en el Trapani Shark donde su juego alcanzó una de sus cotas más altas. Durante la temporada anterior, el atleta disputó 30 encuentros y mantuvo promedios de 12,2 puntos, 5,2 rebotes, 2,1 asistencias y 13,1 de valoración por partido. El club complementó esta información indicando que el porcentaje de acierto en tiros de dos puntos del jugador alcanzó el 46,5%, mientras que desde el perímetro registró un 41,8% y desde la línea de tiros libres firmó un 80,4%.

En la presente campaña, el deportista participó en cuatro partidos de la Basketball Champions League, en los que anotó una media de 12 puntos. Uno de estos compromisos tuvo lugar frente a La Laguna Tenerife, donde sumó 10 puntos, además de 4 rebotes y 2 asistencias, según publicó el club granadino.

Acerca de sus más recientes compromisos a nivel de selección, la entidad rojinegra recordó que Alibegovic aportó 18 puntos ante Turquía. En ese partido, según reportó el conjunto andaluz, el ala-pívot logró un 6 de 11 en tiros de dos puntos y convirtió 2 de 4 en lanzamientos triples. Frente a Serbia, sus estadísticas incluyeron 8 puntos y 7 rebotes.

El Coviran Granada concluyó en su comunicado oficial que la incorporación de Amar Alibegovic busca fortalecer distintas facetas del plantel con vistas al tramo final de la competencia, contando con la versatilidad y la experiencia internacional que ha adquirido el deportista tanto en ligas europeas como en el baloncesto universitario estadounidense.

Amar AlibegovicCoviran GranadaBaloncestoTrapani SharkRamón DíazLa Laguna TenerifeGranadaItaliaBasketball Champions LeagueNCAA

