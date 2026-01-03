Declarado un incendio en Lanjarón (Granada) en el paraje de La Chaparra

El operativo diseñado por el Plan Infoca para combatir el incendio en Lanjarón (Granada) quedó reducido en número de efectivos tras controlar parcialmente las llamas en la zona rural de La Chaparra, según información de Europa Press. En el lugar permanece activo el trabajo de un grupo especializado en prevención de incendios junto con una autobomba, mientras las autoridades gestionan los últimos focos pendientes de extinción.

El incendio se declaró durante el mediodía del sábado 3 de enero en el municipio de Lanjarón, ubicado en la parte occidental de la comarca de la Alpujarra granadina, de acuerdo con los datos facilitados por el Plan Infoca a Europa Press. Estas mismas fuentes indicaron que la respuesta inicial incluyó la movilización de dos grupos de bomberos forestales y un agente de medioambiente, quienes actuaron en coordinación para limitar la expansión del fuego y proteger el entorno.

El Plan Infoca, según Europa Press, detalló que la reducción del despliegue responde a la evaluación del riesgo tras haberse contenido una parte significativa del incendio. La evolución favorable de la situación permitió disminuir la presencia de personal en la zona, aunque permanece un retén sobre el terreno para actuar ante posibles reactivaciones y garantizar la completa extinción.

El incendio en La Chaparra movilizó desde el primer momento tanto recursos humanos como materiales, siguiendo los protocolos de intervención establecidos para situaciones de emergencia forestal en la región. La presencia de una autobomba en el área se mantiene como medida preventiva hasta confirmar que el incendio no presenta riesgo de nuevos focos. Según informó Europa Press, la estrategia adoptada pretende conjugar la eficacia en la extinción con la optimización de los recursos disponibles, adaptando la intervención a la evolución de los acontecimientos.

La Alpujarra granadina, donde se sitúa el municipio de Lanjarón, es una zona caracterizada por su valor natural y por las particulares dificultades que presenta la orografía para el acceso de los equipos de emergencia. El operativo coordinado por el Plan Infoca tomó en cuenta estas circunstancias al planificar sus labores y distribuir los efectivos a lo largo del perímetro afectado. Fuentes del propio Plan Infoca indicaron a Europa Press que la prioridad durante las primeras horas del incendio fue proteger las áreas de mayor riesgo por proximidad a masas forestales y fincas agrícolas.

Según publicó Europa Press, tras contener el avance de las llamas, el dispositivo se reorganizó con el objetivo de consolidar las zonas ya controladas y prevenir la posibilidad de reproducciones, una labor en la que sigue implicado el equipo de bomberos presente en el lugar, apoyado por el recurso logístico de la autobomba. El agente de medioambiente que participó en la fase inicial ha colaborado en la valoración de daños y en la identificación de posibles puntos calientes que podrían reavivarse.

De acuerdo con el último informe facilitado a Europa Press por el Plan Infoca, la zona del paraje La Chaparra permanece vigilada y bajo observación constante. Las autoridades no han notificado daños a viviendas ni desalojos derivados de este incendio, centrando las labores en el control del perímetro afectado y en la restauración de las condiciones de seguridad.

El seguimiento de la evolución del incendio continuará hasta que el Plan Infoca declare la extinción total del fuego y levante todas las restricciones sobre la zona. Europa Press reportó que la actuación de las distintas dotaciones desplazadas al lugar se realizó de acuerdo con los planes de emergencia previstos para este tipo de incidentes en la provincia de Granada.