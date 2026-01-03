Collboni condena el ataque de EE.UU. a Venezuela: "El derecho internacional se tiene que respetar"

Tras ponerse en contacto con representantes de la comunidad venezolana radicada en Barcelona, el alcalde Jaume Collboni expresó su respaldo ante las recientes tensiones desatadas por el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. Según publicó Europa Press, Collboni transmitió su preocupación respecto a los hechos y subrayó la relevancia de que la ciudadanía venezolana defina su futuro a través de procesos democráticos, alejados de la fuerza.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el jefe del ejecutivo barcelonés manifestó su condena a los ataques ejecutados por Estados Unidos este sábado, remarcando que “el derecho internacional se tiene que respetar”. El mensaje de Collboni se difundió a través de su cuenta de Instagram, medio por el cual comunicó su inquietud y la importancia del respeto a las normas internacionales en la resolución de los conflictos.

El contexto que motivó la declaración del alcalde corresponde a los recientes hechos en los que, según declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se llevó a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela, con la supuesta captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Según señaló Europa Press, Collboni manifestó que sigue la evolución de la situación con atención y en contacto directo con la colectividad venezolana asentada en la capital catalana. El mandatario barcelonés insistió en que solo los venezolanos, a través de elecciones libres y en clima pacífico, pueden decidir sobre el destino político de su país.

Collboni enfatizó la necesidad de preservar el marco institucional internacional para abordar crisis, rechazando intervenciones que no se ajusten al derecho internacional y reiterando que el desenlace político en Venezuela debe surgir de la voluntad popular, expresada en condiciones de normalidad y sin coacción. Europa Press señaló que en su comunicación directa con la comunidad venezolana en Barcelona, el alcalde garantizó su disposición para acompañar a quienes residen en la ciudad y expresar su solidaridad en momentos de incertidumbre.

En su declaración, Collboni remarcó el compromiso de la ciudad de Barcelona con la defensa de los principios democráticos y el respeto a la soberanía de las naciones. Adicionalmente, condenó acciones unilaterales que puedan intensificar la inestabilidad en la región o afectar el bienestar de la población civil, según la información consignada por Europa Press. El llamado del alcalde incluyó una exhortación a todos los actores internacionales para que privilegien el diálogo y las soluciones políticas, alejadas del uso de la fuerza.

La postura adoptada por Collboni ante la coyuntura venezolana refleja una preocupación por la escalada de tensiones internacionales y destaca la importancia del acompañamiento a comunidades migrantes que pueden verse directamente afectadas por los acontecimientos en sus países de origen, como recogió Europa Press en relación con los contactos mantenidos por el ejecutivo barcelonés con la diáspora venezolana local. El alcalde afirmó que continuará atento a la evolución de los hechos, insistiendo en la necesidad de que cualquier cambio en Venezuela responda al ejercicio democrático, en paz y con garantías de participación para toda la ciudadanía.