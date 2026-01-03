António Guterres describe la operación de EEUU contra Maduro como "un precedente peligroso"

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, señaló que António Guterres advirtió sobre las implicaciones que la reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela podría tener en la estabilidad regional, en particular después de la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa durante el ataque aéreo lanzado contra Caracas y otras zonas cercanas. Según lo informado por la ONU, Guterres mostró especial inquietud por la ruptura de los principios internacionales que, sostuvo, se manifestó con esta operación realizada por Washington.

De acuerdo con lo detallado por la ONU y recogido por Dujarric, Guterres consideró la intervención estadounidense como “un precedente peligroso” dentro del marco global, puesto que, a su juicio, se trataría de una vulneración del derecho internacional. El secretario general remarcó que la situación interna de Venezuela no justifica procedimientos que se aparten del respeto a las normas jurídicas internacionales y de la Carta de las Naciones Unidas, información consignada por el portavoz.

El ataque, efectuado durante la madrugada en la capital venezolana y sus alrededores, finalizó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa. Desde la perspectiva de la secretaría general de la ONU, este acto militar ejecutado sin mandato de Naciones Unidas ni respaldo multilateral representa una amenaza para el principio de soberanía y para el equilibrio institucional en la región, según la valoración hecha pública por el portavoz Dujarric.

“Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso”, afirmó Dujarric, en representación de Guterres, según reportó la ONU. La organización enfatizó que el respeto por el derecho internacional debe mantenerse firme incluso en escenarios de alta tensión política y social como el que atraviesa Venezuela.

El secretario general instó a las partes involucradas en Venezuela y a los actores internacionales a retomar el diálogo, destacando la necesidad de que dicho proceso sea inclusivo y respete tanto los derechos humanos como el estado de derecho, de acuerdo con el llamado emitido por Dujarric en nombre de la ONU.

La máxima autoridad de Naciones Unidas reiteró a través de su portavoz que cualquier acción en Venezuela debe desarrollarse bajo las normativas del derecho internacional y que el camino para resolver las tensiones políticas debe centrarse en negociaciones dentro del marco legal y democrático que garantice la protección de derechos fundamentales.

Estos acontecimientos han generado un nuevo punto de debate en el ámbito diplomático, ya que la comunidad internacional observa las posibles reacciones y consecuencias de la operación estadounidense sobre las relaciones bilaterales, la estabilidad sudamericana y las dinámicas multilaterales, siguiendo lo consignado por el portavoz de Guterres. El incidente resalta la preocupación de Naciones Unidas por mantener los principios de no intervención y defensa de la legalidad internacional ante situaciones de crisis político-militares.