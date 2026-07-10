Grupo de ONU concluye que detención de Pedro Castillo fue arbitraria y pide su liberación

Lima, 9 jul (EFE).- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas consideró que la captura del expresidente peruano Pedro Castillo, quien cumple una condena a once años y cuatro meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, fue "arbitraria", por lo que debería ser puesto "inmediatamente en libertad" y ofrecerle una indemnización.

En un dictamen publicado con fecha del 4 de junio, pero que trascendió este jueves en medios peruanos, el grupo señaló que la detención de Castillo (2021-2022) contravino artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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El grupo concluyó que la privación de libertad del exmandatario careció de base legal y cuestionó las circunstancias de su detención y la falta de una justificación individualizada para mantenerlo en prisión preventiva, además de argumentar que no contó con las garantías de un juicio justo. EFE