Alamany (ERC) lamenta los bombardeos de EE.UU. a Venezuela: "Trump es un peligro para la democracia"

En declaraciones realizadas tras la ofensiva militar, la dirigente de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, insistió en la necesidad de salvaguardar los principios establecidos por el derecho internacional al expresar su rechazo ante la intervención estadounidense en Venezuela. Según consignó Europa Press, Alamany hizo énfasis en que “un país democrático no puede ir bombardeando países a su conveniencia. Y EE.UU. tiene tradición” y reclamó la defensa urgente del derecho internacional luego de las acciones coordinadas por Estados Unidos contra la nación sudamericana.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Alamany lamentó los bombardeos recientes efectuados por las fuerzas armadas de Estados Unidos sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, operación que incluyó, según el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump este sábado, la captura de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. El despliegue militar, ejecutado durante la madrugada, consistió en una serie de ataques coordinados en lugares estratégicos tanto de la capital venezolana como de estas regiones clave dirigidas por Washington.

El medio Europa Press detalló que Alamany calificó a Trump de “peligro para la democracia”. Mediante un mensaje en la red social X, la portavoz de ERC denunció las acciones de Estados Unidos y expuso preocupación por el impacto de intervenciones militares de este tipo en el contexto internacional. La dirigente vinculó los bombardeos recientes a un patrón de comportamiento estadounidense, evocando antecedentes históricos y reclamando respeto tanto a la soberanía de los Estados como a la legalidad internacional vigente.

En su intervención pública, Alamany insistió ante sus seguidores y la opinión pública sobre la importancia de que la comunidad internacional adopte una postura firme en la defensa del derecho internacional, subrayando la responsabilidad de Estados Unidos como potencia global y la gravedad de llevar a cabo operaciones militares fuera de sus fronteras basadas únicamente en intereses propios. Según publicó Europa Press, la dirigente catalana reiteró su condena a la escalada de violencia en Venezuela y exigió una revisión crítica del papel que juega la administración Trump en conflictos internacionales de similares características.

Por otra parte, el medio indicó que tras el anuncio del presidente Trump respecto a la captura de Maduro y Cilia Flores, el escenario político venezolano sufrió una alteración significativa, mientras la comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de la situación. Alamany remarcó en sus mensajes la repercusión global de este tipo de intervenciones militares y llamó a la reflexión sobre sus consecuencias en el ámbito de la seguridad y la democracia internacionales, según publicó Europa Press.

Las declaraciones de Alamany, recogidas por Europa Press, se suman a las reacciones de otros líderes políticos y organizaciones que han manifestado preocupación frente al uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Venezuela, citando riesgos para la estabilidad regional y la vigencia de los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos. La representante de ERC concluyó su intervención exhortando al respeto de los acuerdos internacionales y recordó la relevancia de construir una solución política y dialogada a la crisis venezolana, siempre dentro del marco del derecho internacional.