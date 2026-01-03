Al menos dos fallecidos y doce heridos por el terremoto de magnitud 6,5 en México

Además de cientos de réplicas cuyos efectos han seguido percibiéndose a lo largo del día, el sismo registrado en el sur de México determinó la activación inmediata de equipos de respuesta en Guerrero y en Ciudad de México. Como detalla Europa Press, el temblor, que alcanzó una magnitud de 6,5 en la escala de Richter, ha dejado hasta el momento dos personas fallecidas y al menos doce heridas, sumiendo a ambas regiones en un despliegue de medidas de emergencia para atender las consecuencias.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México (CNPC) informó que una de las víctimas mortales fue una mujer en Las Minas, municipio de San Marcos, Guerrero, a solo cuatro kilómetros del epicentro. El segundo fallecido, reportado por las autoridades de la alcaldía de Benito Juárez, en la capital del país, fue un hombre de 60 años que sufrió un paro cardíaco durante la evacuación de su vivienda. Europa Press citó el comunicado municipal que confirmó el deceso y explicó la intervención de los equipos de socorro.

En las primeras horas posteriores al sismo, los sistemas de monitoreo registraron más de 850 réplicas, según reportó Europa Press, y la de mayor magnitud alcanzó 4,7. La rápida respuesta en Benito Juárez permitió la evacuación ordenada de edificios y la activación de protocolos de protección civil. El alcalde Luis Mendoza informó que, pese a algunos daños menores, la mayoría de las viviendas permanece sin afectaciones severas y las evaluaciones siguen en curso en los inmuebles reportados.

La capital mexicana experimentó fallos en al menos 44 transformadores y la Comisión Federal de Electricidad se encuentra realizando tareas de reparación para restablecer las redes. Europa Press subrayó que el suministro eléctrico se ha recuperado en el 99,99 por ciento de las áreas impactadas, quedando alrededor de un centenar de usuarios a la espera de reconexión. Entre los incidentes destacados, una vivienda resultó incendiada y cuatro troncos que se desplomaron obligaron a intervenir para restablecer líneas eléctricas y de fibra óptica.

Desde el punto de vista estructural, técnicos y personal de Protección Civil evalúan cerca de 40 edificaciones afectadas. Dos de estos inmuebles presentan un posible riesgo de colapso, por lo que se ha movilizado un grupo de cinco helicópteros además de personal en superficie para reforzar las inspecciones y posibles evacuaciones necesarias.

El sistema de transporte público de la Ciudad de México y las operaciones en el aeropuerto continuaron funcionando sin alteraciones, según consignó Europa Press. En el ámbito sanitario, el hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social reportó daños menores en el alumbrado, pero la atención médica permanece sin interrupciones.

El estado de Guerrero resultó impactado en al menos 16 municipios, según la información difundida por Europa Press. Se han presentado fugas de gas, derrumbes, y la caída tanto de árboles como de postes eléctricos. Para coordinar las acciones de emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional ha instalado un puesto de mando en San Marcos, el municipio más próximo al epicentro.

El Centro de Alertamiento de Tsunamis, dependiente de la Secretaría de Marina, mantiene el monitoreo sobre el litoral del país y alertó sobre la posibilidad de que se produzcan alteraciones en el nivel del mar en zonas cercanas al epicentro. Las nuevas mediciones y observaciones continúan, siguiendo la evolución de la actividad sísmica.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, manifestó, conforme a lo publicado por Europa Press, que las autoridades permanecen en campo en coordinación y monitoreo constante frente a nuevas réplicas, e instó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales y a evitar difundir rumores o datos no verificados.

El impacto del sismo también se evidenció en eventos oficiales. La transmisión de la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum resultó interrumpida por el movimiento telúrico; tras desalojar el recinto como medida de seguridad, tanto ella como quienes la acompañaban reanudaron más tarde sus actividades habituales, según consignó Europa Press.

Hasta ahora, la evaluación de daños sigue, con las autoridades locales y federales trabajando en coordinación para brindar asistencia y garantizar la protección de la población en las zonas afectadas.