Un total de 36.775 migrantes llegaron a España de forma irregular en 2025, un 42,6% menos que en 2024

Las llegadas irregulares por vía terrestre a Ceuta y Melilla vivieron un repunte en 2025, con 3.850 personas cruzando estas fronteras, según cifras oficiales. Este número representa un aumento del 45,4% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 2.647 entradas de este tipo. El Ministerio del Interior publicó estos datos, que forman parte de un balance que muestra una disminución global en la entrada de extranjeros sin papeles a territorio español, especialmente por mar, pero detalla diferencias significativas según la zona geográfica y el método de acceso.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 ingresaron a España 36.775 migrantes de forma irregular, lo que equivale a una disminución del 42,6% respecto a las 64.019 personas que lo hicieron durante el año 2024. Tal como detalló el Ministerio, el descenso marca el fin de dos años consecutivos de incrementos en el flujo migratorio, con cifras que en 2023 y 2024 superaron las 56.800 y 63.900 llegadas respectivamente, situándose entre los registros más elevados de la última década.

El máximo histórico en las llegadas irregulares a España continúa correspondiendo a 2018, cuando se alcanzaron 64.298 entradas. Según consignó el Ministerio del Interior, el descenso de 2025 sitúa la cantidad total de migrantes irregulares por debajo de la registrada en cinco de los últimos ocho años. Solo los años 2017 (28.349), 2019 (32.513) y 2022 (30.048) presentaron cifras inferiores a la de este año.

El medio oficial precisó que la reducción más significativa ocurrió en la llegada de migrantes por vía marítima. Un total de 32.925 personas accedieron a España por mar en 2025, lo que supone una caída del 46,4% en comparación con las 61.372 del año anterior. Esta ruta se consolidó como la principal vía de acceso irregular, aunque el número de embarcaciones detectadas también disminuyó, con 1.235 naves, es decir, 575 menos que en 2024.

En el caso de las Islas Canarias, el descenso fue aún más notorio. Según publicó el Ministerio del Interior, 17.788 migrantes accedieron por mar al archipiélago, lo que implica una reducción del 62% respecto a las 46.843 llegadas de 2024. Además, las embarcaciones también disminuyeron marcadamente: mientras que en 2024 se contaron 692, en 2025 fueron 263, es decir, 429 menos. Este cambio responde a una tendencia que revierte el incremento experimentado en los años previos, especialmente en Canarias, principal puerta de entrada marítima hacia suelo europeo desde África.

Para la Península, la vía marítima también reportó una bajada con respecto al ejercicio anterior. En 2025 llegaron 7.787 personas mediante esta ruta, un 9,4% por debajo de las 8.598 del año anterior. Las embarcaciones involucradas en estos viajes decrecieron de 754 en 2024 a 561 en 2025, revela el informe del Ministerio del Interior.

De modo contrario a la tendencia descendente predominante, las Islas Baleares vieron incrementadas las llegadas irregulares por mar en 2025. En esa comunidad autónoma se registraron 7.321 inmigrantes llegados por esta vía, en contraste con los 5.882 del año precedente, lo que refleja un aumento del 24,5%. También aumentó la cantidad de embarcaciones, pasando de 349 en 2024 a 401 en 2025. El Ministerio del Interior destacó esta diferencia respecto al resto del territorio nacional.

En relación a las ciudades autónomas, la evolución de la migración irregular presenta matices relevantes. La entrada por tierra a Ceuta pasó de 2.532 en 2024 a 3.523 en 2025, un incremento del 39,2%. Melilla también elevó sus cifras, con 327 llegadas por tierra frente a las 116 de 2024, es decir, un aumento del 181,9%. La vía marítima, en cambio, se mantuvo muy baja: Ceuta reportó cuatro llegadas por mar en 2025, en comparación con las 28 de 2024, lo que supone una disminución del 85,7%. En Melilla, en cambio, las entradas por vía marítima pasaron de 21 en 2024 a 25 en 2025, un incremento del 19%.

El balance anual detalla que la tendencia general de descenso se evidencia en la comparación de datos históricos. A lo largo de los últimos años, las cifras de llegadas irregulares a España fueron de 64.298 en 2018; 63.970 en 2024; 56.852 en 2023; 41.945 en 2021; 41.861 en 2020; 36.775 en 2025; 32.513 en 2019; 30.048 en 2022; y 28.349 en 2017. El Ministerio del Interior resaltó que el registro de 2025 representa el nivel más bajo de entrada irregular desde 2019, excluyendo los años 2017 y 2022.

El descenso observado en 2025 concuerda con un cambio de tendencia tras los incrementos sostenidos de los tres años anteriores. Mientras que las cifras absolutas se situaron por debajo de años recientes, algunos territorios continuaron reportando incrementos, lo que subraya la variabilidad geográfica de los flujos migratorios, según consignó el Ministerio del Interior.