Ucrania defiende que su ataque a una ciudad ocupada por Rusia en Jersón tuvo "un objetivo militar legítimo"

Las autoridades de Ucrania han defendido este viernes que el ataque ejecutado el jueves contra una localidad de la provincia de Jersón ocupada por las tropas rusas tuvo "un objetivo militar legítimo", después de que Rusia denunciara la muerte de al menos 27 personas en el bombardeo, que alcanzó un hotel y una cafetería en la ciudad de Jorli, a orillas del mar Negro.

Fuentes de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania han indicado en declaraciones a la agencia ucraniana de noticias Ukrinform que "las fiestas nocturnas en cafeterías y hoteles en Jorli, imposibles para la población civil por el toque de queda y el estricto régimen de contrainteligencia, están acompañadas por el consumo de alcohol y un comportamiento ruidoso por parte de ocupantes, oficiales del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y policías".

Así, han recalcado que en el lugar atacado había miembros de las fuerzas de seguridad que participaban en una fiesta con motivo de Año Nuevo, antes de agregar que el Ejército ruso y las autoridades prorrusas de Jersón habrían sufrido bajas importantes, incluido un alto cargo de la Policía identificado como Serhi Bohan.

Estas fuentes han hecho hincapié además en que "casi no queda población local" en Jorli, dado que "la mayoría de los edificios residenciales, centros de recreo y otros inmuebles han sido confiscados ilegalmente por la administración ocupante rusa". "Cualquiera que participe en una guerra criminal contra el pueblo ucraniano es un objetivo militar legítimo", han zanjado.

El Comité de Investigación ruso ha abierto ya una investigación por lo que ha definido como "atentado terrorista". El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha denunciado que "así es la paz" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en medio de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de invasión rusa.