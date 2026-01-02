Òmnium exige a instituciones y partidos preparase para "volver a defender la escuela en catalán"

Xavier Antich retomó su discurso ante los socios de Òmnium Cultural enfatizando que la escuela y la lengua actúan como pilares esenciales en la construcción nacional de Catalunya, y advirtió que los próximos años resultarán decisivos para alcanzar las aspiraciones nacionales catalanas. En este contexto, expresó la convicción de que “este 2026 nos tocará volver a defender la escuela en catalán. Lo sabemos. Preparémonos”. La declaración se produce en vísperas de las resoluciones judiciales previstas para dicho año sobre la inmersión lingüística, un tema que concentra el debate educativo y político en la comunidad autónoma.

Según informó el medio, Antich hizo un llamamiento explícito tanto a las instituciones como a los partidos catalanes para que intensifiquen sus preparativos ante los citados fallos judiciales. “Desde la sociedad civil ya lo estamos haciendo y exigiremos a las instituciones y partidos que también lo hagan”, afirmó el presidente de Òmnium Cultural, en una intervención dirigida a los miembros de la organización.

El dirigente situó la defensa de la lengua catalana como un acto inseparable de la protección de la propia sociedad y el país. Desde su perspectiva, la preservación del sistema educativo en lengua catalana no solo representa una cuestión pedagógica sino una acción directamente vinculada a la soberanía y al desarrollo colectivo. A su juicio, las fuerzas políticas afines al catalanismo cuentan con la responsabilidad histórica de liderar esta respuesta, dada su función de guía en los momentos críticos de Catalunya. “Cataluña nunca ha caído en la tentación del catastrofismo”, puntualizó Antich, resaltando la capacidad de resistencia y adaptación de la sociedad catalana en escenarios adversos.

El presidente de Òmnium también apeló a la necesidad de recobrar la iniciativa política y la confianza de la ciudadanía a través de consensos amplios. Según reportó el medio, Antich describió al catalanismo político como brújula y motor de progreso en la formación de las principales aspiraciones colectivas durante las últimas décadas. Destacó que, ante los desafíos actuales, tanto la responsabilidad como la autoestima colectiva resultan elementos indispensables para afrontar lo que calificó como “vientos que amenazan” los valores y objetivos defendidos históricamente por los sectores nacionalistas catalanes.

El mensaje de Antich se produjo en un contexto caracterizado, según explicó, por el auge de posicionamientos que percibe como contrarios a la identidad lingüística y cultural catalana. “Hoy, en todo el mundo, soplan vientos que amenazan todo lo que defendemos. Y también vemos cómo rearma la España más anticatalana. Este contexto no ayuda, pero sabremos hacerle frente”, transmitió el presidente a los socios de Òmnium, de acuerdo con el medio.

La declaración pública recoge la preocupación por la inminencia de sentencias judiciales respecto a la educación en catalán y recalca la voluntad de Òmnium de movilizarse y liderar la respuesta social ante esos posibles fallos. El llamado de Antich busca, así, no solo anticipar escenarios de contestación institucional, sino también fortalecer la cohesión interna del movimiento catalanista en un año que identifica como clave para el futuro de la lengua y el sistema educativo catalán.